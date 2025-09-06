Gaby (fisioterapeuta) sobre cómo dormir de lado: “Esto es lo que debemos tener en casa sí o sí”

Dormir de lado es, con diferencia, la posición más habitual entre los adultos. Es natural, cómoda y suele facilitar el descanso. Pero también es, según advierten muchos especialistas, una de las que más castiga cuello, hombros, caderas y zona lumbar cuando no se hace bien.

Desde su cuenta en redes, la fisioterapeuta @fisiogabyduran —especializada en educación postural y prevención de dolores musculoesqueléticos— ha compartido qué detalles debemos tener en cuenta si dormimos de lado, y qué productos considera imprescindibles en casa para evitar dolores articulares o sobrecargas. No menciona marcas concretas, pero sí criterios claros. Y estos son algunos de los modelos más vendidos en Amazon que responden a lo que recomienda.

La almohada del cuello: el punto de partida

HOMCA Almohada Cervical Amazon Amazon

Dormir de lado con una almohada baja o demasiado blanda puede ser tan perjudicial como hacerlo sin almohada. El cuello queda sin soporte, las cervicales giran y se generan tensiones que a menudo se arrastran todo el día.

La fisioterapeuta insiste en buscar almohadas ortopédicas con soporte firme pero adaptable, que rellenen el espacio entre el hombro y la cabeza sin forzar el eje de la columna. Una de las más valoradas por quienes buscan ese equilibrio es esta de HOMCA, fabricada en espuma viscoelástica con forma ergonómica y diseñada tanto para dormir de lado como boca arriba.

El hueco para el hombro, el soporte específico para el cuello y la firmeza media hacen que sea una de las opciones más mencionadas entre quienes buscan dejar atrás las contracturas matutinas.

El extra que marca diferencia: apoyo para piernas y rodillas

LAPONO Almohada Ortopédica para Pierna y Rodilla Amazon Amazon

Puede parecer un detalle menor, pero colocar una pequeña almohada entre las rodillas al dormir de lado reduce significativamente la tensión en la cadera y la zona lumbar. Gaby explica que este gesto alinea la pelvis, evita rotaciones innecesarias de la columna y libera tensión en ligamentos y articulaciones.

Este modelo de LAPONO, fabricado en espuma con memoria, tiene una forma que se adapta de forma natural a las piernas y mantiene la posición toda la noche. Quienes lo usan destacan que reduce molestias en la espalda baja y mejora la sensación de descanso al despertar.

No ocupa mucho, no molesta y es probablemente uno de los cambios más sencillos (y baratos) que se pueden hacer para dormir mejor.

Una solución global: cuerpo entero, una sola almohada

Pharmedoc Almohada para Embarazadas Amazon Amazon

Aunque nació como almohada para embarazo, muchas usuarias la han adoptado para siempre. Su diseño en forma de U, que envuelve desde el cuello hasta las piernas, permite dormir de lado con apoyo en todos los puntos clave: cabeza, cervicales, espalda, caderas y rodillas.

Es una opción excelente para quienes duermen de lado y se despiertan con rigidez en varias zonas, o para quienes necesitan evitar que el cuerpo gire durante la noche. Al no necesitar combinar varias almohadas, ayuda a mantener una postura estable y ergonómica durante más horas, sin interrupciones.

La funda lavable, el relleno firme pero adaptable y su tamaño (no excesivo) hacen que sea compatible incluso con camas de matrimonio. No es solo para embarazadas, y eso se nota en las valoraciones de quienes la recomiendan más allá de la maternidad.

Dormir bien no depende solo del colchón

Muchas veces se invierte en un buen colchón, pero se descuidan los complementos que realmente determinan cómo se alinea el cuerpo durante el sueño. Dormir de lado, si se hace con el soporte adecuado, puede ser perfectamente saludable. Pero hacerlo con almohadas inadecuadas o sin apoyo en las piernas puede provocar molestias que se acumulan con los días.

En palabras de Gaby, “el descanso no debería doler”. Y tener en casa los productos adecuados —aunque no sean muchos— puede marcar la diferencia entre una noche reparadora y una mañana con el cuello rígido o la cadera cargada.

