La tele colgada en pared queda recta con ayuda del Bosch EasyLevel: hoy a mitad de precio

Un cuadro torcido. Un estante que parece bien a ojo pero no lo está. Una televisión colgada “más o menos recta” que, una vez sentado, da la sensación de estar girada. ¿Te suena? Para evitar ese tipo de escenas —y los intentos fallidos con el metro o la app del móvil— hay herramientas tan simples como útiles, como este nivel láser Bosch EasyLevel, que ahora se puede encontrar en Amazon por menos de 30 euros, frente a los 60 que marca en otras tiendas como Carrefour. Una diferencia que lo pone al alcance de cualquiera que quiera mejorar su casa sin complicarse la vida.

Compacto, fácil de usar y muy práctico para colgar, alinear o marcar

Bosch nivel de burbuja láser EasyLevel Amazon Amazon

Este dispositivo no ocupa más que una mano, pero resuelve una de las tareas más comunes (y más traicioneras) del bricolaje casero: colgar cosas rectas. El Bosch EasyLevel funciona como nivel de burbuja tradicional y también como nivel láser, con un rango de hasta 5 metros en línea visible y 20 metros usando el puntero. Es decir, suficiente para la mayoría de paredes, pasillos o habitaciones de una vivienda media.

Su punto fuerte está en la proyección de líneas horizontales, verticales o diagonales, que permiten alinear desde cuadros hasta muebles de cocina, barras de cortina o baldas. Además, incluye un soporte de pared que facilita su colocación sin necesidad de sujetarlo todo el tiempo.

Lo bueno es que no hace falta ser manitas ni tener experiencia previa para usarlo. Se coloca, se ajusta la línea, y listo: ni cálculos, ni medir dos veces, ni pedir ayuda para que alguien “lo sujete un momento”. Perfecto para quien se muda, reforma o simplemente quiere dejar de colgar las cosas “a ojo”.

También es útil para transferir alturas… y evitar disgustos al taladrar

Un detalle poco conocido de este tipo de herramienta es que ayuda a marcar puntos a la misma altura en distintas zonas, gracias al puntero láser integrado. Esto viene genial si, por ejemplo, quieres colocar dos lámparas a la misma altura en una pared ancha, montar una estantería doble o colgar un espejo justo en el centro sin equivocarte al marcar.

Otro punto interesante es su enfoque sostenible: Bosch está apostando por materiales reciclables y empaques más responsables, y este modelo se entrega en una caja compacta pensada para e-commerce (sin embalajes innecesarios).

Incluye todo lo necesario para usarlo nada más sacarlo de la caja: pilas AAA, manual y soporte mural. Una herramienta simple, pero que cambia mucho la experiencia cuando haces cosas en casa.

Si ya has colgado algo torcido este año, quizá va siendo hora de dejar de fiarte del “a ojo”. Este tipo de gadgets hacen que el bricolaje deje de ser frustrante y se vuelva, incluso, un poco adictivo.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.