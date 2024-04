Lidl arrasa con el electrodoméstico perfecto de cara al buen tiempo

Sí, es cierto, el calor ha entrado de lleno en casi todo nuestro territorio de forma inesperada y cómo no, con ello, como parte de nuestra naturaleza, nos hemos echado a la calle a las terrazas, parques y jardines, como si temiéramos que se fuera a acabar, y claro nos ha dado por pensar en el verano, las vacaciones, las quedadas con amigos y familiares y cómo no, las barbacoas. Así somos en este país, que en cuanto aparece un rayo de sol nos encanta reunirnos y celebrarlo todo.

Pues bien, Lidl tiene a la venta (de momento solo en su versión online, pero seguro que pronto en sus tiendas físicas) una cantidad de productos para jardines y terrazas que harán las delicias de aquellos que presumen de su espacio al aire libre en cuanto el tiempo lo permite. Pero no hablaremos ahora de esos útiles de jardín, si no de uno de los productos más vendidos durante todos los años, y es que ¿quién no desea pasa una velada agradable alrededor de una barbacoa?

Barbacoa eléctrica de 2400 W

Lidl ha conseguido conquistarnos con uno de los productos estrella de todas las temporadas, ya que la barbacoa es sin duda, uno de esos utensilios que conseguimos que sea el eje de todas las reuniones una vez que el calor y el buen tiempo entran en escena. Pero es que esta barbacoa no es una barbacoa cualquiera, ya que el supermercado alemán tiene a la venta esta barbacoa eléctrica que le servirá tanto para exteriores como para hacer uso de ella en el interior.

Esta barbacoa eléctrica con una potencia de 2400 W se puede usar opcionalmente como barbacoa de sobremesa, ya que es eléctrica y no supone ningún riesgo para su utilización en espacios cerrados. Además, cuando quiera utilizarla en el exterior no tiene más que hacer uso de su soporte para poder disfrutar de una barbacoa al aire libre, sin ningún tipo de peligro, sin pensar si hace viento o si las ascuas están en buen estado para poder cocinar los alimentos.

Barbacoa eléctrica 2 en 1 Lidl

Posee un armazón resistente y muy duradero gracias a su revestimiento antiadherente de alta calidad y con un montaje estable para la unidad de cocción. También cuenta con un termostato con ajuste continuo de la temperatura, luces de control y protección contra el sobrecalentamiento. El armazón de acero es resistente y cuenta con una protección contra el viento integrada e incluye además 3 bandejas, de ellas, las bandejas laterales son desmontables para mayor comodidad en el cocinado y la limpieza.

La barbacoa eléctrica de Lidl es el utensilio perfecto para reuniones en casa, en la azotea, en el jardín o donde quiera, ya que la plancha, la bandeja colectora y las bandejas laterales son aptas para lavavajillas y su desmontaje es muy sencillo para poder obtener una limpieza eficaz y sobre todo de manera fácil.

Esta barbacoa tiene un potente calefactor de 2400 W de acero inoxidable. Cuenta también con un cable de una longitud de 180 cm y sus medidas son ideales para poder tenerla recogida una vez que no se vaya a utilizar. Sin soporte tiene unas medidas de 8 x 51 x 31 cm y con soporte aprox. 93 x 91 x 47 cm.

Si ya está pensando en esas espléndidas tardes y noches de verano, seguro que no puede faltarle un utensilio como este para poder tener unas veladas estupendas, cocinando de manera sencilla, natural y segura, gracias a esa barbacoa en la que podrá demostrar todas sus dotes de anfitrión.