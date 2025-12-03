Las mejores cuentas remuneradas sin nómina de diciembre 2025

Las cuentas remuneradas sin nómina se han convertido en una opción cómoda para quienes quieren rentabilizar sus ahorros sin atarse a productos adicionales. Este mes de diciembre llegan con tipos que vuelven a superar el 3% TAE, ofertas fáciles de contratar online y sin comisiones. Aun así, no todas funcionan igual: algunas aplican un tipo promocional durante unos meses, otras limitan el saldo remunerado y varias introducen condiciones que conviene revisar antes de decidir.

Ranking: las cuentas remuneradas sin nómina más atractivas de diciembre 2025

1. B100 – Cuenta Health (3,20% TAE)

La Cuenta Health de B100 es una de las propuestas más llamativas del mes porque mezcla dos conceptos: ahorrar y mejorar hábitos. Remunera el dinero al 3,154% TIN (3,20% TAE) hasta 50.000€, pero la clave está en cómo se ingresa el saldo: cada día puedes mover pequeñas cantidades solo si completas los retos de pasos o desconexión digital que marca la app. Puedes transferir entre 1€ y 30€ por reto y, si haces los dos, hasta 60€ diarios.

El dinero está disponible en cualquier momento y los intereses se pagan cada mes. Es una cuenta pensada para quien quiere combinar rentabilidad y una dinámica casi de juego, sin complicaciones adicionales.

2. Openbank – Cuenta de Ahorro Bienvenida (2,02% TAE durante 3 meses)

Openbank mantiene su fórmula habitual pero con un tipo más ajustado este mes. Su Cuenta Bienvenida ofrece 2% TIN (2,02% TAE) durante los tres primeros meses, sin necesidad de domiciliar ingresos y sin comisiones. Pasada la promoción, la cuenta se convierte automáticamente en una Cuenta de Ahorro Openbank con el tipo estándar vigente en ese momento.

Los intereses se liquidan cada mes y la operativa es completamente digital. Además, incluye cuenta corriente y tarjeta de débito gratuitas, lo que la convierte en una opción sencilla si buscas aprovechar unos meses de rentabilidad adicional sin compromisos ni permanencia.

3. Raisin – Cuenta Bienvenida (3,33% TAE durante 3 meses)

La Cuenta Bienvenida de Raisin sigue posicionándose entre las más rentables del mercado. Ofrece un 3,28% TIN (3,33% TAE) durante tres meses, sin comisiones y con total liquidez. Es una oferta exclusiva para nuevos clientes y se puede abrir desde solo 1€.

Una vez termina el periodo promocional, puedes mover tu dinero a cualquiera de las cuentas o depósitos europeos que agrupa su plataforma. Cada entidad está protegida por el fondo de garantía de su país, hasta 100.000€ por cliente, lo que aporta seguridad sin renunciar a la flexibilidad.

4. Banco Sabadell – Cuenta Online (2,00% TAE)

La Cuenta Online de Sabadell se mantiene como una alternativa estable y sin sorpresas. Ofrece 2% TIN y 2% TAE, sin necesidad de domiciliar nómina y con operativa digital completa. Lo más interesante es que este tipo no depende de periodos promocionales ni límites concretos: es una rentabilidad fija y constante, ideal para quienes buscan una cuenta “para tenerla siempre” sin cambios cada pocos meses. Incluye tarjeta y transferencias sin coste, y no exige productos asociados.

5. Revolut – Cuenta Remunerada (2,27% TAE)

Revolut continúa apostando por un sistema muy flexible: intereses calculados a diario, pagados cada mes y disponibilidad total del dinero en cualquier momento. La rentabilidad llega al 2,27% TAE (2,25% TIN) en los planes de pago, mientras que en el plan gratuito es inferior, aunque sigue siendo competitiva si ya usas Revolut como segunda cuenta. Desde que la plataforma ofrece IBAN español, es posible domiciliar recibos y utilizarla como cualquier banco tradicional, lo que ha ampliado mucho su utilidad.

6. Trade Republic – Cuenta Remunerada (2,02% TAE)

La propuesta de Trade Republic sigue siendo una de las más simples del ranking: 2,02% TAE (2% TIN), intereses diarios y sin límite de saldo remunerado. Basta con tener 10€ en la cuenta para empezar a generar intereses. Es una buena opción para perfiles que combinan ahorro e inversión, ya que la misma plataforma permite comprar acciones y ETFs y usar el dinero remunerado directamente para operar.

7. Indexa Capital – Cuenta Remunerada Indexada (1,50% TAE)

Indexa ofrece una de las cuentas más estables y transparentes del ranking, con 1,50% TIN y TAE, sin comisiones y con intereses trimestrales. Su rentabilidad está vinculada al tipo de depósito del BCE menos 0,50 puntos, por lo que se ajusta automáticamente a los movimientos de los tipos europeos.

Está respaldada por el Fondo de Garantía de Depósitos español, ya que la cuenta se abre a través de A&G Banco. Es una opción muy adecuada para quienes priorizan seguridad y claridad por encima de promociones puntuales.

¿Qué cuenta remunerada elegir este mes?

Elegir la mejor cuenta sin nómina depende de tres factores:

1. Duración del tipo promocional

Tres meses al 3,33% TAE pueden ser muy atractivos si buscas rentabilidad inmediata, pero después deberás mover el dinero si quieres mantener ese rendimiento.

2. Saldo máximo remunerado

En B100 el límite efectivo llega por la mecánica de retos diarios, mientras que Sabadell o Trade Republic no ponen tope.

3. Frecuencia de pago de intereses

Si quieres ver resultados rápidos, las que liquidan cada mes (B100, Openbank, Revolut, Sabadell) te permiten controlar mejor la evolución del ahorro.

Preguntas frecuentes

¿Puedo abrir más de una cuenta remunerada?

Sí, y de hecho es lo más habitual si quieres aprovechar varios tipos promocionales a la vez.

¿Son seguras?

Todas las del ranking están protegidas por fondos de garantía europeos hasta 100.000€ por persona y banco.

¿Hay comisiones?

No. Todas estas cuentas son gratuitas tanto al abrirlas como al usarlas.

¿Cuándo se pagan los intereses?

Depende de la entidad: mensual, trimestral o incluso diaria (Revolut o Trade Republic).

¿Dónde mover tu dinero en diciembre?

Las cuentas remuneradas sin nómina vuelven a ofrecer un panorama atractivo para quien quiere rentabilidad sin riesgo ni compromisos. Este mes, B100 y Raisin se llevan las rentabilidades más altas, Openbank ofrece un buen empujón inicial, y Sabadell o Trade Republic aportan estabilidad para el medio plazo.

Fuente: Kelisto.es a 01/12/2025 con información de las páginas web de las entidades. Este artículo muestra una selección de las cuentas remuneradas con un TIN más elevado, que se pueden contratar desde Kelisto.es y que son comercializadas por bancos que han aceptado que sus ofertas aparezcan en este medio.