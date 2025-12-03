El juez insiste al PSOE: tiene que enviarle todos los pagos en metálico desde 2017

El PSOE deberá entregar al Tribunal Supremo la documentación relativa a todos los pagos en metálico efectuados por Ferraz entre 2017 y 2024, y no solo los relativos a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, como pretendía el Partido Socialista.

Tras los reparos socialistas a la solicitud de esa información -después de que los investigadores hayan advertido que determinados desembolsos referidos en los audios de Koldo no están reflejados en la documentación enviada por Ferraz al Supremo-, el magistrado Leopoldo Puente replica que su resolución está "suficientemente clara". No contiene, deja claro, ningún "concepto oscuro".

De ahí que traslade al PSOE que no cabe entender, como pretende Ferraz, que su solicitud de documentación -para cuya entrega dio diez días de plazo- que "se extienda solo a las personas investigadas".

Y es que, recuerda, en relación a los tres investigados el PSOE esa información "ya fue facilitada" en octubre pasado, por lo que "no tendría sentido solicitar nuevamente una información que ya consta en las actuaciones".

"Cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios"

Por tanto, reitera, su requerimiento "debe extenderse a la presentación de la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024" respecto a "todas las personas (cargos, trabajadores, simpatizante o voluntarios) que percibieron pagos del PSOE, junto con los documentos justificativos en los que se soportan dichos pagos".

El PSOE se quejó de que la medida podría afectar a la protección de datos y al derecho a la intimidad de los afectados ajenos a la investigación. Pero el magistrado del Supremo replica que lo que se está investigando son conductas "de una enorme gravedad" que exigen "determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico realizados".

Se trata, recalca, de "cuestiones trascendentes de los hechos investigados" que estima "pertinentes y necesarias". No obstante, matiza que una vez recibida la documentación valorará abrir una pieza separada para acumular en la misma toda esa información sensible.

Las quejas del PSOE

El PSOE trasladó a Moreno las "graves derivaciones" que en su opinión acarrearía la aportación al procedimiento "de todos los pagos realizados en metálico a todas las personas" vinculadas con el partido entre 2017 y 2024. De hacerlo así, se quejó, se estarían reclamando al PSOE los justificantes "de todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios".

Solicitar esa documentación, añadía, podría tratarse de una medida "prospectiva y carente de justificación, al extender la investigación a hechos y personas sobre las cuales no recae sospecha alguna", lo que en su opinión vulneraría el derecho a un proceso con todas las garantías.

En esos ocho años, puso de manifiesto el PSOE, han sido "innumerables" los cargos, trabajadores, afiliados, simpatizantes o voluntarios "que han colaborado adelantando al partido gastos que luego les fueron compensados". Así que entiende que entregando toda esta información "de forma acrítica y sin motivación material" Ferraz "estaría vulnerando su deber de confidencialidad y custodia de datos".

Por ello, entiende que el requerimiento judicial infringe el derecho de la libertad ideológica, que incluye el derecho a no declarar sobre la ideología, religión o creencias y, consecuentemente, "a no declarar la pertenencia a una asociación legalmente constituida".