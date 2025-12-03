Directo
Athletic - Real Madrid, en directo hoy: jornada 19 (adelantada) de LaLiga EA Sports
Duelo entre dos históricos en San Mamés en el que los blancos están obligados a ganar tras tres tropiezos consecutivos en Liga
Athletic de Bilbao - Real Madrid: jornada 19 (adelantada) de LaLiga EA Sports, en vivo online
¡Once confirmado del Real Madrid!
Courtois, Trent, Militao, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Valverde, Bellingham, Camavinga, Vinicius y Mbappé.
La mala racha del Real Madrid
Los blancos, por su parte, llegan a la cita con muchas dudas después de sumar tres empates consecutivos en la competición liguera. Xabi Alonso quiere volver a la senda de la victoria, y está obligado a ello.
Tras la victoria ayer del F.C. Barcelona ante el Atlético de Madrid, los merengues están ante una oportunidad perfecta para seguir la estela de los azulgranas, líderes actuales de la liga, y distanciarse de uno de sus inmediatos perseguidores.
El Athletic Club quiere volver a ganar ante su público
Tras un inicio de liga difícil, los de Ernesto Valverde quieren volver a dar una alegría en San Mames. Los vascos tan solo suman dos victorias y un empate en su feudo, por lo que necesitan hacerse fuertes si quieren volver a estar en puestos europeos.
El equipo viene de ganar a domicilio ante el Levante, y se mide a un Real Madrid en horas bajas.
Recordemos que esta jornada 19 se disputa de manera adelantada por la celebración de la Supercopa de España. Esta competición se desarrollará entre el 7 y el 11 de enero de 2026, coincidiendo con el momento en el que el resto de clubes disputaran sus partidos correspondientes de liga.
El torneo interrumpirá el transcurso normal de la liga ya que tanto Athletic Club, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid estarán disputando este otro trofeo.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este Athletic Club de Bilbao - Real Madrid de la jornada 19 de LaLiga EA Sports.
