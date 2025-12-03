Athletic - Real Madrid, en directo hoy: jornada 19 (adelantada) de LaLiga EA Sports

Los blancos, por su parte, llegan a la cita con muchas dudas después de sumar tres empates consecutivos en la competición liguera. Xabi Alonso quiere volver a la senda de la victoria, y está obligado a ello.

Tras la victoria ayer del F.C. Barcelona ante el Atlético de Madrid, los merengues están ante una oportunidad perfecta para seguir la estela de los azulgranas, líderes actuales de la liga, y distanciarse de uno de sus inmediatos perseguidores.