Aston Martin vuelve a pescar en Red Bull: fichaje clave por exigencia de Newey

A falta de una sola carrera para dirimir el mundial de Fórmula 1 más emocionante de los últimos tiempos, Aston Martin sigue configurando su proyecto ganador para 2026.

El fichaje de Adrian Newey por Aston Martin se convirtió en uno de los movimientos más ilusionantes de la Fórmula 1 en los últimos años. El adiós oficial de Newey, que desembarcó en el equipo de Fernando Alonso el pasado mes de marzo, supuso el fin de una era para Red Bull y una esperanza para los de Silverstone que no acaban de dar con la tecla para mejorar el rendimiento de su monoplaza.

Todas las expectativas de la escudería para 2026 pasan por su manos y Lawrence Stroll no ha dudado en darle aún más poder para culminar su proyecto. Adrian Newey, actual ingeniero jefe de Aston Martin, será en 2026 el nuevo jefe de equipo de la escudería británica y sus decisiones son claves en el ambicioso equipo que prepara la escudería verde.

Un auténtico "dream team"

El objetivo de Lawrence Stroll es conformar el mejor equipo técnico del Gran Circo para lograr por fin tener un coche a la altura de sus aspiraciones. Y para ello ya sumó al equipo a otros ingenieros de élite como Bob Bell, Andy Cowell o Enrico Cardille.

Luego llegarían Giles Wood, que aterrizó tras una exitosa etapa en Red Bull, donde fue pieza clave en el desarrollo de herramientas de simulación junto a Adrian Newey, actual referente técnico de Aston Martin. La otra gran novedad fue la incorporación de Gioacchino 'Jack' Vino como jefe del área aerodinámica. Vino cuenta con una sólida trayectoria en la F1, habiendo pasado por equipos como Toyota, Red Bull, Renault y, más recientemente, Mercedes, donde ocupó el mismo cargo hasta finales de 2024.

Y por último reforzaron su posición en el mercado con un nombre prestigioso: Marco Fainello. El ingeniero veronés regresa a la fórmula tras 13 años, aunque nunca ha perdido el contacto con el mundo de las carreras, centrándose en su especialidad: la simulación, un campo que ha cobrado cada vez más importancia para los equipos de Fórmula 1 desde la prohibición de los tests en pista.

Recomendado encarecidamente por Enrico Cardile, Fainello se unió al equipo de Silverstone como consultor principal. Fainello se unió a Ferrari en 1995 y dos años más tarde ascendió al cargo de jefe de dinámica de vehículos. Posteriormente asumió la dirección del Departamento de Desarrollo de Rendimiento, siendo una figura clave en la época dorada de Michael Schumacher.

La última pieza a la espera de Horner

Pero la escudería verde no paró ahí y ahora en un ejercicio de poder de Adrian Newey, el equipo ha vuelto a pescar en Red Bull.

Según informó The Race y confirmó en LinkedIn, Aston Martin ha contratado a Paul Field como director de operaciones. Field trabajaba como jefe de producción, cadena de suministro y logística en Red Bull.

En Race, esto se considera como un cambio interesante que indica el deseo de Newey de replicar el modelo de Red Bull en Aston Martin. La mejor manera de lograrlo es quizás reuniendo al antiguo equipo.

El hecho de que Newey esté detrás de la llegada de Field vuelve a reabrir la pregunta de si Horner seguirá su ejemplo. El periodo de 'gardening' de Horner no llega a su fin hasta la primera mitad de 2026, en un intervalo entre las primeras carreras transoceánicas y el parón de verano. Una vez que termine, será libre para volver a la Fórmula 1 y a día de hoy, la opción de Aston Martin vuelve a coger fuerza.