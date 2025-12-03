Junts rechaza el acercamiento de Sánchez: "Seguimos donde estamos. Demuestra que podía, pero que no quería"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha comparecido este miércoles en una rueda de prensa en la que ha valorado el intento de acercamiento protagonizado ayer por Pedro Sánchez. Nogueras ha sido muy clara y ha rechazado por completo el gesto del presidente del Gobierno. "No cambia nuestra posición. Seguimos donde estamos", ha dicho.

Sánchez apareció ayer en dos entrevistas y anunció un par de reales decretos por los cuales el Ejecutivo aprobaba algunas de las materias que tenía pendientes con Junts. Además, el presidente reconocía sus incumplimientos, un giro de 180 grados con respecto a la postura que venía manteniendo hasta ahora, asegurando que el Gobierno sí estaba cumpliendo con Junts.

Para Nogueras, este giro les da la razón. "Ayer, y después de semanas negando aquellos incumplimientos, Pedro Sánchez reconoce que ha incumplido y que la relación entre nosotros está rota", ha asegurado. "Esto demuestra que no era que no pudiesen, sino que no querían", ha añadido.

"Estamos donde estábamos", ha insistido. "Lo que se aprobó ayer es parte de lo que hace tiempo debería haberse aprobado pero, como todos ustedes saben, la lista es larga", ha añadido.

Tal y como publicó este diario, la formación independentista desconfía de los gestos del presidente del Gobierno y aunque puedan resultar atractivos los últimos avances, están ya en una posición en la que no pueden hacer concesiones. O el Ejecutivo cumple todo, o las conversaciones no se retomarán.

En esa dirección, Nogueras ha reconocido este miércoles que lo que queda pendiente es la aplicación efectiva de la amnistía, el catalán como lengua oficial en la Unión Europea, una ley contra la multirreincidencia, la cesión de las competencias migratorias, la ley contra la ocupación, que Cataluña tenga representación en la UNCESCO y en la Organización Mundial del Turismo, que se publiquen las balanzas fiscales y la ejecución presupuestaria, y un largo etcétera.

"Desde Junts per Cataluña seguimos donde estábamos, mantenemos la posición. Y hoy constatamos también que el Gobierno español se encuentra en una situación de debilidad política", ha dicho Nogueras. "Se ha demostrado, además, que los partidos españoles sólo reaccionan cuando están acorralados, cuando se dan cuenta de que sin los votos de los catalanes, prácticamente no se puede aprobar nada. Y esos votos no se regalan. Por eso mantenemos nuestra posición y somos los únicos que lo hacemos, aquí en Cataluña y en Madrid", ha apuntalado.