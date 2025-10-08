Las mejores tablets baratas de la Fiesta de Ofertas Prime 2025 (algunas por menos de 100 euros)

Hay compras que te arreglan el día a día por muy poco dinero: poner dibujos en el coche, responder mails en el sofá, seguir una receta sin sacar el portátil o aguantar un vuelo largo con series descargadas. En la Fiesta de Ofertas Prime 2025, la categoría de tablets baratas está que arde: modelos con baterías grandes, altavoces competentes y pantallas correctas que, sinceramente, dan mucho más de lo que cuestan (y algunas se quedan por debajo de 100€).

Apple iPad (11") – la opción “me estiro” que aguanta media década

Apple iPad (11") Amazon Amazon

No es “barata”, pero si puedes ampliar presupuesto, juegas en otra liga. Monta pantalla Liquid Retina de 11", chip A16, iPadOS con multiventana, Touch ID en el botón superior, Wi-Fi 6, USB-C y cámaras de 12 Mpx delante y detrás. Disponible desde 128 GB, con autonomía para un día y compatibilidad con Apple Pencil (USB-C) y Magic Keyboard Folio. Es la típica compra que amortizas a base de velocidad, apps optimizadas y soporte de años.

HONOR Pad X8a (11") – 90 Hz y cuatro altavoces para ver y escuchar mejor

HONOR Pad X8a (11") Amazon Amazon

Pensada para ocio y estudio, ofrece 11" FullView (1920×1200) con 90 Hz y protección ocular, cuatro altavoces de gran amplitud, Android 14 y 4 GB + 128 GB (ampliables hasta 1 TB). El Snapdragon 680 (6 nm) va sobrado para streaming, notas y redes; la batería de 8.300 mAh aguanta el día sin despeinarse. Si priorizas pantalla fluida + audio potente al mejor precio, encaja.

Lenovo Tab M11 (11") – pantalla a 90 Hz y lápiz incluido

Lenovo Tab M11 Amazon Amazon

Equilibrio muy redondo para clase y multimedia: 11" WUXGA (1920×1200) a 90 Hz, Helio G88, 4 GB + 128 GB con microSD hasta 1 TB, Android 13, 4 altavoces con Dolby Atmos y batería de 7.040 mAh. Viene con stylus para tomar apuntes, bocetar o subrayar PDFs. Con 465 g, es ligera para moverte entre casa, biblioteca y viajes.

Lenovo Tab 10.1" WUXGA – la “sencilla que cumple” (e incluye funda)

Lenovo Tab 10.1" WUXGA Amazon Amazon

Si quieres gastar lo mínimo con garantías: 10,1" FHD (WUXGA) a 60 Hz, Helio G85, 4 GB + 64 GB, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Android 14 y batería de 5.100 mAh (hasta 9,5 h de YouTube). Altavoces duales con Dolby Atmos y estructura metálica cómoda de sostener. Trae funda transparente en la caja: lista para usar nada más abrir.

HotLight 10" (Android 14) – mucho por muy poco y HD en plataformas (Widevine L1)

HotLight 10" (Android 14) Amazon Amazon

La reina del “me gasto lo mínimo y me apaño”. Android 14, octa-core A523 (hasta 2,0 GHz), 8 GB de RAM (3 GB físicos + 5 GB virtuales), 64 GB ampliables hasta 1 TB, pantalla 10" 1280×800 IPS, Wi-Fi 2,4/5 GHz, Bluetooth 5.4 y batería 5.000 mAh. Suma Widevine L1 (streaming en HD), desbloqueo facial, OTG, pantalla dividida y proyección inalámbrica. Para series, aulas online y navegación, va sobrada por debajo de 100€.

Laptok 10" (Android 14) – el pack “todo incluido” para estudiar y teletrabajar

Laptok 10" (Android 14) Amazon Amazon

Ideal si quieres pack completo sin buscar accesorios: llega con teclado Bluetooth, stylus, funda, ratón y auriculares. Trae Android 14, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 14 GB de RAM (con expansión virtual), 128 GB + microSD 1 TB, cámaras 8 Mpx + 5 Mpx, pantalla 10,1" 1280×800 con Widevine L1 y batería 5.000 mAh. Para tareas escolares, docs, videollamadas y streaming a buen precio, es difícil pedir más.

