Espías, traiciones y el CNI en jaque: así es ‘El Centro’, el nuevo thriller original de Movistar Plus+

Movistar Plus+ estrena hoy jueves El Centro, un thriller original que se adentra en el corazón del espionaje español. Ambientada en la actualidad, pero con el pulso narrativo de las historias clásicas de la Guerra Fría, la serie nos mete de lleno en el universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un terreno donde la información vale más que la verdad y donde confiar puede ser un error fatal.

Con un reparto encabezado por Juan Diego Botto, Elena Martín Gimeno, Israel Elejalde, Elisabet Casanovas, Clara Segura, Tristán Ulloa, David Lorente y Nacho Sánchez, El Centro promete convertirse en una de las series más potentes del año.

Una trama de espionaje a contrarreloj

Todo comienza con un asesinato que pone en jaque a la Inteligencia española. Detrás del crimen se esconde una operación internacional de los servicios secretos rusos. A partir de ahí, los agentes del CNI emprenden una carrera contrarreloj para desmantelar la amenaza, mientras intentan descubrir a un posible traidor dentro de sus propias filas.

Pero El Centro va más allá del thriller político: muestra el precio humano del espionaje. La tensión, el deber y la lealtad chocan con las vidas personales de quienes trabajan en la sombra. ¿Hasta dónde llegarías por proteger un secreto de Estado?

Un estreno completo desde el primer día

A diferencia de otras producciones, El Centro llega completa desde su estreno en Movistar Plus+. Podrás ver todos los episodios a tu ritmo, sin esperas. Seas del operador que seas, basta con una suscripción a Movistar Plus+ por 9,99 € al mes para acceder a este estreno y a un catálogo que no deja de crecer.

La plataforma sigue consolidando su sello en la ficción nacional con títulos como Poquita fe, que acaba de estrenar su segunda temporada, o películas originales como Sirat, preseleccionada para representar a España en los Óscar 2026.

Más allá del espionaje: todo lo que ofrece Movistar Plus+

Además de su apuesta por las series y el cine original, Movistar Plus+ sigue siendo el punto de encuentro para los amantes del deporte y el entretenimiento:

1 partido de LALIGA EA SPORTS cada jornada y toda LALIGA HYPERMOTION al completo.

y Los mejores duelos de Champions League y Premier League.

Euroliga de baloncesto, grandes torneos de tenis, rugby, pádel, golf y NFL.

de baloncesto, grandes torneos de Más de 80 canales temáticos, dos reproducciones simultáneas y opción de descargas offline.

Con El Centro, Movistar Plus+ vuelve a demostrar que la ficción española puede mirar de tú a tú a los grandes thrillers internacionales. Intriga, ritmo, espionaje y una pregunta que lo cambia todo: ¿en quién puedes confiar cuando tu trabajo consiste en mentir?

