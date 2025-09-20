La mesa de centro elevable con aire Ikea que encaja en cualquier salón y cuesta como outlet

Las mesas de centro no solo cumplen una función estética, también pueden transformar el día a día en casa si son prácticas. La Dormidan MC4 es de esos modelos que parecen sacados del catálogo de Ikea: diseño sencillo, disponible en varios colores y, sobre todo, con un mecanismo elevable que multiplica sus usos. Ahora se puede encontrar en AliExpress por 31,17€ aplicando el código ESFS04, lo que la convierte en una de las opciones más asequibles en este tipo de muebles.

Una mesa pensada para combinar diseño y utilidad

MESA DE CENTRO ELEVABLE MC4 AliExpress AliExpress

Este modelo destaca por su versatilidad, ya que funciona tanto como mesa auxiliar para el sofá como pequeña mesa de comedor improvisada. Además, su estructura ofrece más estabilidad que otras opciones ligeras gracias al mayor grosor del tablero.

Sus puntos fuertes:

Tapa elevable con bisagras metálicas que permiten abrirla de forma sencilla y segura.

que permiten abrirla de forma sencilla y segura. Espacio de almacenaje oculto para guardar mandos, revistas o cualquier objeto que no quieras tener a la vista.

para guardar mandos, revistas o cualquier objeto que no quieras tener a la vista. Medidas prácticas: 90 x 50 cm cerrada (altura 45 cm) y 90 x 50 cm abierta (altura 58 cm).

90 x 50 cm cerrada (altura 45 cm) y 90 x 50 cm abierta (altura 58 cm). Diseño de 4 patas que le aporta mayor solidez y estabilidad frente a modelos con base hueca.

frente a modelos con base hueca. Material resistente y fácil de limpiar, preparado para el uso diario.

preparado para el uso diario. Disponible en varios colores, fácil de integrar en diferentes estilos de salón.

Este tipo de mesa elevable es especialmente útil en pisos pequeños o salones multifuncionales, donde la misma superficie puede servir para comer, trabajar con el portátil o simplemente dejar a mano lo imprescindible.

Por su diseño neutro y funcionalidad, encaja tanto en decoraciones modernas como en ambientes más clásicos. Y al tener un precio cercano al de un outlet, es difícil resistirse a sumar este mueble práctico que hace más cómodo cualquier salón.

