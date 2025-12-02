Monté esta SSD TEAMGROUP de 1TB como disco externo y me hizo replantear por qué aguanté tantos HDD portátiles

Siempre he tenido discos duros externos rodando por la mesa: lentos, ruidosos, vibrando y con esa eterna sensación de que en cualquier momento podían fallar. Por eso quise probar la TEAMGROUP MP44Q de 1TB, primero como SSD externo y luego como interno. Y sinceramente: no esperaba que un cambio tan simple tuviera un impacto tan grande en mi día a día. Si trabajas con proyectos pesados, mueves archivos grandes o simplemente te gusta tener un equipo que responda al instante, esta unidad hace que todo lo demás parezca tecnología del siglo pasado.

Qué ofrece realmente la TEAMGROUP MP44Q y por qué importa

TEAMGROUP MP44Q La Razón La Razón

La MP44Q de TEAMGROUP es uno de esos SSD que, sin hacer mucho ruido, se plantan con una ficha técnica que te levanta una ceja. Es un NVMe PCIe 4.0 que llega hasta 7.400 MB/s de lectura y 6.200 MB/s de escritura, cifras que sitúan este modelo en la liga de los SSD rápidos a precio contenido.

TEAMGROUP MP44Q La Razón La Razón

Usa NAND QLC, lo que le permite ofrecer más capacidad sin disparar el coste, y aun así mantiene un rendimiento muy sólido incluso en tareas pesadas. Para quien maneja proyectos grandes (vídeo, audio multipista, RAW, máquinas virtuales) es un salto generacional frente a cualquier HDD y un upgrade notable comparado con muchos SSD SATA o NVMe antiguos.

Además, al no tener partes móviles, no vibra, no hace ruido y no sufre los típicos tirones mecánicos. Y si tu equipo ya tiene ranura M.2, instalarlo es tan simple como colocarlo, atornillarlo y formatearlo. Nada de cables ni adaptadores internos.

Una vez lo integras en tu setup, se nota: todo carga antes, todo responde más rápido y hay esa sensación casi adictiva de “¿cómo vivía antes sin esto?”.

La prueba como SSD externo: menos cableado, más velocidad

Antes de montarlo en el interior del PC, lo probé como unidad externa usando una carcasa compatible con USB 3.2 Gen 2x2, y el resultado fue sorprendentemente alto para un uso “portátil”.

Según CrystalDiskMark, la MP44Q alcanzó lecturas en torno a 2004 MB/s y escrituras cercanas a 1898 MB/s, unas cifras que ya dejan claro que incluso fuera del equipo rinde como un SSD serio, no como esos externos que se quedan cortos al transferir archivos grandes.

TEAMGROUP MP44Q en CrystalDiskMark como SSD externo La Razón La Razón

Resultados externos:

Lectura secuencial: ~2000 MB/s

~2000 MB/s Escritura secuencial: ~1900 MB/s

~1900 MB/s Lectura 4K: ~24 MB/s

~24 MB/s Escritura 4K: ~68 MB/s

Estos valores permiten mover vídeos pesados, proyectos enteros o librerías multimedia sin tirones y trabajar como si estuvieras usando un disco interno. Para copias de seguridad rápidas o edición desde una unidad externa, cumple sin pestañear.

Ya como SSD interno… aquí sí que despliega toda su potencia

Montarlo de forma interna fue tan simple como abrir la torre, colocarlo en la ranura M.2, poner el tornillo y formatear según el sistema operativo. Windows lo reconoció al instante. Si usas macOS o Linux, también es pan comido: es conectar, formatear y listo.

Y aquí es donde este SSD demuestra de verdad lo que puede hacer. El MP44Q es un NVMe PCIe 4.0, y las cifras oficiales ya prometían mucho:

TEAMGROUP MP44Q como SSD interno en CrystalDiskMark La Razón La Razón

Hasta 7.400 MB/s de lectura secuencial

Hasta 6.200 MB/s de escritura

En la práctica, con CrystalDiskMark en placa PCIe 4.0, los resultados fueron estos:

Resultados internos en PCIe 4.0:

Lectura secuencial: 7084 MB/s

7084 MB/s Escritura secuencial: 6072 MB/s

6072 MB/s Lectura 4K Q32T1: 503 MB/s

503 MB/s Escritura 4K Q32T1: 408 MB/s

408 MB/s Lectura 4K Q1T1: 63 MB/s

63 MB/s Escritura 4K Q1T1: 125 MB/s

Los secuenciales son espectaculares y se notan directamente: arranques inmediatos, juegos que cargan en segundos, archivos enormes que vuelan.

En los accesos 4K la velocidad es más moderada por usar NAND QLC, pero incluso así ofrece un rendimiento más que sólido para cualquier uso común e incluso profesional.

La experiencia en el día a día: rapidez, silencio y cero complicaciones

Después de alternar entre el uso externo y el interno, hay algo evidente: este SSD cambia la forma de trabajar. El silencio total marca una diferencia enorme si vienes de un HDD. No hay caídas bruscas de velocidad en copias largas. Se agradece muchísimo en edición de vídeo, máquinas virtuales y gaming. Se siente como una actualización que rejuvenece cualquier equipo.

Es ese componente que no grita, pero que lo mejora todo.

La carcasa que usé para convertirlo en externo

UGREEN Caja SSD M.2 NVMe SATA 20Gbps La Razón La Razón

Todo este rendimiento externo lo conseguí usando la UGREEN SSD M.2 NVMe/SATA 20Gbps USB-C 3.2 Gen 2x2, que es compatible tanto con NVMe como con SATA y viene con buen disipador, soporte TRIM, S.M.A.R.T. y UASP. Si quieres usar el MP44Q como disco externo, es una de las cajas más completas que puedes comprar ahora mismo.

Conclusión: una actualización que se nota, se disfruta y cambia tu flujo de trabajo

UGREEN Caja SSD M.2 NVMe SATA 20Gbps La Razón La Razón

La TEAMGROUP MP44Q de 1TB sirve igual de bien para renovar un portátil, acelerar una torre, usarla como disco de edición externo o como unidad principal del sistema. Su velocidad secuencial es de lo mejor en PCIe 4.0, y aunque la NAND QLC tiene sus limitaciones, en la práctica el rendimiento general es excelente.

Si vienes de un HDD o un SSD SATA, el cambio es abismal.

el cambio es abismal. Si ya tienes NVMe , aun así notarás el salto.

, aun así notarás el salto. Y si buscas un SSD versátil, rápido y con muy buena relación calidad-precio, este MP44Q es una apuesta segura.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.