Con el POCO F7 en promoción, grabar vídeos en exteriores deja de ser un deporte de riesgo para la batería

El POCO F7 está rebajado por el Cyber Monday y, sinceramente, pocas veces un móvil de este precio había sido tan redondo para quienes graban mucho fuera de casa. Entre su batería de 6500 mAh, su carga rápida de 90 W y el chip Snapdragon 8s Gen 4, este es de esos teléfonos que aguantan jornadas duras sin despeinarse. Si le sumas el descuento del código ESBF35, que lo deja sobre los 261 euros, la ecuación queda clara: autonomía + rendimiento + precio bajo = chollo serio.

El móvil que quiere acompañarte todo el día (y puede)

Xiaomi POCO F7 Xiaomi

Si alguna vez tu móvil se ha rendido a mitad de una sesión de grabación en exteriores, entenderás por qué el POCO F7 está cayendo tan bien entre creadores, viajeros y quienes simplemente pasan muchas horas fuera. Su batería de 6500 mAh es insultante para lo que suele verse en gama media, y no solo dura más: carga rapidísimo, así que un enchufe de diez minutos puede salvar un día entero.

Otro punto clave es la cámara principal de 50 MP con OIS, que ayuda muchísimo en vídeos a pulso. Rutas, escapadas, conciertos, grabaciones improvisadas… todo sale más estable de lo que esperas en este rango de precio. Y la frontal de 20 MP es más que suficiente para quienes hacen contenido tipo vlogs o vídeos cortos.

El Snapdragon 8s Gen 4 hace su parte: grabar, editar clips rápidos o mover apps pesadas no le supone esfuerzo. De hecho, es uno de esos chips que se sienten “de gama alta lite”: muy potente, muy eficiente y difícil de saturar incluso con apps abiertas en segundo plano. Y como viene con 12 GB de RAM, puedes cambiar entre cámara, mapas, redes y reproductores sin que nada se resienta.

La pantalla también suma puntos. Con sus 6,83 pulgadas AMOLED y 120 Hz, es perfecta para revisar tomas, ver vídeos a plena luz o editar sin dejarte los ojos. Además, el brillo es muy alto, así que el sol no molesta tanto como en otras pantallas económicas.

Y sí, está preparado para el mundo real: IP68, doble SIM, altavoces estéreo, HyperOS 2 y conectividad moderna como Wi-Fi 7 o Bluetooth 6.0. Un paquete muy completo que justifica que este Cyber Monday sea uno de los móviles más recomendados del año.

