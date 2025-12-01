La rebaja de este portátil con 12GB me ha dado paz mental: por fin puedo abrir Spotify y el navegador sin que tiemble todo

Hay portátiles que no están pensados para impresionar, sino para funcionar sin dramas, y este FUCHU entra justo en esa categoría tan necesaria. Con 12 GB de RAM, SSD rápido y Windows 11 listo para arrancar, es el típico equipo que no te promete milagros… pero sí te da algo que vale oro: que puedas trabajar, estudiar o navegar sin que el sistema colapse por abrir dos apps a la vez. Y lo mejor es que, con el código BFES20, se queda en 139,15 euros, un precio muy difícil de ignorar si buscas un portátil barato que no dé guerra.

El portátil que cumple cuando solo quieres que todo vaya “normal”

Portátil FUCHU AliExpress AliExpress

Si vienes de un portátil antiguo, notarás el salto enseguida. El procesador Intel Atom X7 A3950 no es para edición, ni para gaming, ni para tareas pesadas… pero sí es sorprendentemente estable para lo que la mayoría hace día a día: navegar, usar Office, contestar correos, ver vídeos y tener Spotify sonando sin congelar la experiencia. Y con 12 GB de RAM, la fluidez mejora justo donde importa: nada de microcortes al cambiar de pestaña o al abrir varias ventanas.

La pantalla IPS FHD de 14,1 pulgadas también ayuda a que trabajar sea agradable. Es luminosa, con buena nitidez y preparada para aguantar exteriores sin obligarte a buscar sombra como si fueras un vampiro digital. Para estudiar, leer, ver contenido o escribir, cumple más que bien.

Otro punto inesperadamente bueno es el teclado y el trackpad. En portátiles de este precio suele ser una lotería, pero aquí la experiencia es cómoda, con un panel táctil grande y un teclado que no se siente de juguete. Si lo quieres para clase, trabajo o escritura ligera, no vas a pelearte con él.

En cuanto a conexiones, viene mucho mejor servido de lo normal: dos USB 3.0, HDMI, lector de tarjetas, jack de audio y carga dedicada. Para un equipo tan económico, tener esta variedad es un plus enorme si usas periféricos, proyectores o monitores externos.

Por último, el SSD de 512 GB hace mucho por la sensación de velocidad. El arranque es rápido, las apps responden bien y no tendrás que estar borrando cosas cada dos días. Para alguien que solo quiere algo que funcione sin complicaciones, es exactamente lo que debe ser un portátil económico.

Los artículos publicados en la sección “De compras” están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.