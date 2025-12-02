Se acabó el Black Friday, pero este móvil Samsung sigue en oferta y es muy asequible

Dentro de la gama de smartphones Galaxy de Samsung hay modelos de entrada, media y alta, pero esta vez el protagonismo se lo lleva el Samsung Galaxy A16 4G, un modelo de gama de entrada que ahora está aún más barato de lo habitual, ya que tiene un 25 % de descuento en Amazon. Así que, si ha llegado la hora de renovar tu móvil y te has puesto de límite no gastar más de 150 euros, puede que te interese.

En el momento de escribir estas líneas, el Samsung Galaxy A16 4G de 128 GB se puede conseguir en Amazon por 149 euros. Cuando no está en oferta, cuesta 199 euros, lo que significa un ahorro de 50 euros. Por sus características y precio, no es de extrañar que las reseñas de los usuarios sean en su mayoría positivas y que cuente con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5.

Un buen móvil de gama baja con una excelente relación calidad-precio

El Samsung Galaxy A16 4G es perfecto para quienes buscas un buen móvil equilibrado a un precio increíblemente bajo. Su gran pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz no decepciona. Los colores son vibrantes y los ángulos de visión excepcionales. En este sentido está por encima de otros móviles de su segmento.

En el interior, el procesador MediaTek Helio G99 asegura que tanto el sistema operativo como las aplicaciones se muevan de forma rápida y fluida. Por otro lado, a los 128 GB de almacenamiento, hay que sumar una ranura para tarjetas microSD. Esto significa que no tendrás problemas de espacio a la hora de instalar tus apps favoritas y guardar todas tus fotos.

Para ser un móvil de gama baja, el apartado fotográfico tampoco se queda atrás. Cuenta con un sistema de triple cámara trasera: principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 5 megapíxeles y macro de 2 megapíxeles. Además de destacar por adaptarse a diferentes escenarios, las fotos no se ven nada mal, aunque es muy recomendable hacerlas en condiciones de luz favorables.

A nivel de autonomía, lleva una batería de 5.000 mAh, que vendría a ser el estándar en los tiempos que corren. En cuanto a la carga rápida, estamos hablando de 25 vatios. No es mucho, pero al menos no hay que esperar varias horas para que se cargue al 100 %.

Como no sabemos hasta cuándo estará rebajado 50 euros, te recomendamos hacerte cuanto antes con el Samsung Galaxy A16 4G si al final decides comprarlo. Por cierto, está disponible en dos colores: gris y verde claro. Y si prefieres más capacidad de almacenamiento sin tener que usar una tarjeta microSD, siempre puedes comprar el modelo de 256 GB por 189 euros (antes 279 euros).

