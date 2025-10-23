Amazon rebaja casi al 50% esta televisión Samsung de nueva gama con un panel QLED de 65 pulgadas

La gran diferencia entre muchas televisiones está en el color, ya que los modelos más premium nos aseguran unas imágenes muy vivas en comparación a los más económicos. Igualmente, es posible disfrutar de la mejor calidad en el salón de tu casa y ahorrar dinero aprovechando oportunidades como esta, ya que ahora puedes encontrar esta espectacular Samsung QLED QE1F de 65 pulgadas con un descuento de casi el 50%.

Esta televisión Samsung se presenta como uno de los modelos QLED más completos de 2025 y ahora podemos aprovechar para conseguirla casi a mitad de precio, pues está disponible con un descuento total de 430 euros sobre su precio recomendado de 999 euros para dejarla por unos ajustados 569 euros en Amazon.

Compra la Samsung QLED QE1F de 65 pulgadas a precio mínimo histórico

Samsung QLED QE1F de 65" Samsung

De todas las televisiones de nueva gama que la marca ha lanzado este 2025, esta Samsung QLED QE1F es una las más interesantes. Para empezar, cuenta con un diseño Slim Look que se caracteriza por tener unos bordes ultrafinos, reducir al mínimo los marcos y acompañarse en este caso de unas patas ajustables.

Igualmente, la protagonista es su gran pantalla de 65 pulgadas, pues nos ofrece unos colores muy vivos gracias a una tecnología QLED, una resolución 4K, una retroiluminación Edge LED y una tasa de refresco nativa de 60 Hz, además de soportar algunos formatos de alto rango dinámico como HDR10+, HDR10 y HLG para mejorar el contraste al ver contenido en las principales plataformas de streaming.

Eso sí, uno de sus puntos fuertes es su compatibilidad con la tecnología Vision AI que Samsung presentó este año en el CES, la cual nos da acceso a una gran variedad de funciones de inteligencia artificial. Esta no solo ayuda a mejorar la calidad de imagen y sonido, sino que también es capaz traducir subtítulos en tiempo real, obtener información sobre el contenido que estamos viendo o actores mediante la función 'Click to Search', crear fondos de pantalla, integrarse con el ecosistema SmartThings y hasta detectar los ladridos de nuestro perro para calmarlo encendiendo la televisión, entre otras cosas.

En cuanto al sonido, en este modelo nos encontramos con dos altavoces que llegan a alcanzar una potencia de salida RMS de 20 W. De todas formas, utiliza una tecnología OTS Lite que simula altavoces virtuales para generar un sonido envolvente 3D. Y por si no fuese suficiente, con una barra de sonido de la marca que sea compatible con Q-Symphony, es posible elevar aún más la experiencia.

Por otro lado, monta un procesador Q4 AI que se encarga de asegurarnos un buen rendimiento, ejecutar de manera fluida todas las funciones de IA mencionadas anteriormente y escalar contenido de menor resolución a 4K. Todo ello sin olvidarnos de que funciona bajo un sistema operativo Tizen OS muy completo, con una interfaz muy intuitiva y hasta 7 años de actualizaciones garantizadas.

Y para completar la experiencia, está preparada para jugar incluso sin tener una consola, ya que nos da acceso a la plataforma Gaming Hub para disfrutar de juegos en la nube. Mientras que si hablamos de conectividad, destaca sobre todo por incluir Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, un puerto LAN Ethernet, tres HDMI 2.0, un USB-A y una salida digital óptica de audio.

