Este nuevo Samsung Galaxy es la mejor opción en la gama alta si buscas equilibrio, y ya sale más barato

En tan solo un par de meses estaremos cerrando el 2025 y se cumplirá un año desde el lanzamiento de los mejores Samsung Galaxy S25, unos móviles que todavía siguen manteniéndose por un precio bastante elevado. Por eso mismo, si estabas pensando en hacerte con uno de estos modelos de gama alta y no quieres gastar demasiado, la novedad del momento es este Samsung Galaxy S25 FE, el cual destaca por su equilibrio y por el gran descuento que tiene ahora para adelantarse al Black Friday.

Apenas ha pasado poco más de un mes desde el lanzamiento de este teléfono de Samsung, el cual tiene un precio recomendado de 819 euros en su versión con 256 GB. Pero de lo que no hay dudas es que, gracias a su actual descuento de 100 euros, ahora sí que merece mucho más la pena al estar disponible por unos irresistibles 719 euros en Amazon, y más teniendo en cuenta todo lo que ofrece, que no es poco. Igualmente, si lo prefieres, en MediaMarkt lo encontrarás por el mismo precio.

El nuevo Samsung Galaxy S25 FE (Fan Edition) ha llegado para poner el broche de oro a la gama alta de la marca y, al igual que en sus anteriores generaciones, si por algo destaca es por su equilibrio. Empezando a hablar sobre su diseño, nos encontramos con una construcción premium donde los principales cambios son que crece en tamaño y apenas tiene un grosor de 7,4 mm, sintiéndose muy cómodo en las manos frente a otros modelos de la competencia.

Comprarlo con el Samsung Galaxy S25+ es lo más normal, ya que monta una gran pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas que nos brinda una resolución Full HD+ (2.340 x 1.080 px), una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 1.900 nits. Eso sí, el panel no es LTPO, pero conserva la ya clásica tecnología Vision Booster y está protegido con Gorilla Glass Victus+.

Asimismo, una de las diferencias más notables está en su interior, pues, para recortar en el precio, Samsung ha decidido apostar por instalar un procesador Exynos 2400 de cosecha propia. Y aunque está un pequeño escalón por debajo de sus hermanos, mejora en rendimiento y eficiencia con respecto a la versión Fan Edition que vimos en 2024. Se defiende en todo tipo de tareas cotidianas, aplicaciones o juegos, además de que está preparado para usar las nuevas funciones de Galaxy AI y ejecuta sin fisuras la capa de personalización One UI 8 basada en Android 16.

El resto de la configuración la completan una memoria RAM de 8 GB donde Samsung también recorta un poco sin perjudicar apenas la multitarea y un almacenamiento de 256 GB que es un gran acierto. Mientras que si hablamos de su autonomía, pese a ser más fino como comentábamos al principio, incorpora una batería de 4.900 mAh que tiene mayor capacidad que la de su antecesor, la cual aguanta un día de uso completo si no le exigimos demasiado y, como punto extra positivo, admite una carga rápida de 45 W idéntica a la del modelo más premium de la marca.

Para concluir, entrando en detalle sobre uno de los apartados que más expectación siempre genera, como lo es el de fotografía, cuenta con un conjunto de cámaras muy versátil que nos garantiza siempre el mismo tono. En la trasera monta en módulos individuales un sensor principal de 50 MP (que es el más sobresaliente), un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con el fin de hacer fotos detalladas o grabar vídeos en 8K a 30 fps. Sin olvidar que, junto al sensor principal, la cámara frontal de 12 MP es otra de las grandes protagonistas. No es una revolución, pero los resultados siguen siendo igual de buenos que siempre.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.