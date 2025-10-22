Por menos de 300 euros, esta televisión 4K con tecnología QLED, 55 pulgadas y Dolby Atmos conquistará tu salón

La mayoría de personas tenemos dos requisitos indispensables a la hora de comprar una nueva televisión: que se vea bien y, a ser posible, que sea económica. Pues bien, repasando ofertas, nos hemos encontrado con esta maravillosa Haier H55Q800UX tirada de precio, ya que tiene su mayor rebaja hasta le fecha y, probablemente, no tardará en volver a subir de nuevo.

Esta televisión de la marca Haier está ahora con un nuevo descuento que nos permite conseguirla a precio mínimo histórico de 299 euros en Amazon, dejando así atrás los habituales 399 euros a los que la hemos más de una vez en los últimos meses. Mientras que en El Corte Inglés se está vendiendo por unos 359 euros y en MediaMarkt por unos 549 euros. Vamos, que la diferencia es bastante notable.

Compra la televisión Haier H55Q800UX a precio mínimo histórico

Haier H55Q800UX Haier

La Haier H55Q800UX es una televisión que sorprende para bien por todo lo que ofrece. Para empezar, nos encontramos con un diseño metálico muy elegante y sin biseles para evitar distracciones, además de contar con una gran pantalla de 55 pulgadas que utiliza una tecnología QLED que nos permite disfrutar de millones de colores con el fin de que cada escena se sienta más realista.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que este panel nos brinda una resolución 4K, una retroiluminación Direct LED que asegura un buen nivel de brillo y una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz. Igualmente, a la hora de ver contenido en las principales plataformas de streaming, la experiencia mejora todavía más al ser compatible con Dolby Vision y HDR10+.

Cambiando de apartado, si nos centramos en el sonido, esta televisión dispone de dos altavoces que llegan a alcanzar una potencia RMS de 15 W. Es cierto que para ver películas como en el cine puede ser insuficiente, aunque para compensar soporta una tecnología de audio envolvente Dolby Atmos que mejora notablemente la inmersión. Y si ya quieres sentirte como el protagonista, hacerse con una barra de sonido siempre es una gran opción.

Otro punto a favor es su software, pues funciona bajo el popular sistema operativo Google TV que no solo nos encontramos un sinfín de aplicaciones, todas las plataformas de streaming, sino que también podemos sacarle partido a funciones como Chromecast para compartir contenido desde otros dispositivos y controlarla por voz con Google Assisant.

Y mucho ojo si eres un apasionado al gaming, puesto que está preparada para que podamos jugar de manera fluida con nuestra consola u ordenador al incorporar cuatro puertos HDMI 2.1, los cuales soportan una tecnología VRR, y un modo de baja latencia automática (ALLM). De hecho, la frecuencia de actualización de 60 Hz que comentábamos anteriormente puede aumentarse hasta a unos 120 Hz bajando un poco la resolución.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.