Amazon tiene una maleta de cabina barata y resistente para no facturar: está rebajada por poco más de 30 euros

Si ya estás contando los días para irte de vacaciones y necesitas renovar tu vieja maleta, ya sea porque tiene alguna parte algo rota o simplemente porque necesitas una extra para llevar más equipaje, mucho ojo con este modelo pensado para llevar en la cabina de los aviones de Amazon Basics, pues ahora está con descuento a precio mínimo histórico.

Esta maleta de Amazon se ha estado vendiendo durante gran parte del año por unos 59,99 euros, pero ahora es el mejor momento para hacerse con ella, ya que tiene un descuento de casi 30 euros que nos permite añadirla a nuestro carrito de la compra por unos 30,39 euros en Amazon y su envío es rápido con la idea de que te llegue a tiempo antes de irte de vacaciones.

Compra la maleta de cabina Amazon Basics por poco más de 30 euros

Maleta de cabina Amazon Basics Amazon

No todas las maletas tienen que costarte un ojo de la cara para ser buenas, y esta de Amazon Basics es el mejor ejemplo. Una vez la recibes y ves la calidad de su construcción, sorprende por lo que cuesta, además de que es perfecta para una escapada de fin de semana o para ese viaje exprés de trabajo en el que te toca coger un avión. Porque sí, se puede llevar como equipaje de mano en cabina al tener unas dimensiones de 55,3 × 37,35 × 24,6 cm, evitando así tener que facturar.

Cuenta con una carcasa de plástico ABS extragrueso que no solo es muy resistente, sino que también tiene un acabado antiarañazos para sobrevivir a las peores batallas. Ósea que, si finalmente te hacen facturar por cualquier motivo y tienen que lanzarla por una rampa o cae de canto en la cinta del aeropuerto, al menos sabes que la maleta puede aguantar o que, si le pasa algo, al menos no te ha costado un dineral.

Por dentro también tiene sus trucos. Está totalmente forrada con poliéster y es expandible, lo que nos permite tanto aprovechar todo el espacio disponible (que es suficiente para unos 3 a 5 días) como organizar mejor toda la ropa. De hecho, incluye un separador con cremallera que dispone de dos bolsillos los cuales son muy útiles para guardar cables o ropa interior, entre otras cosas.

Y en cuanto al movimiento, gracias a sus cuatro ruedas dobles que giran en todas direcciones podemos llevarla cómodamente a cualquier parte, ya sea por el aeropuerto, el metro o esas aceras que parecen estar hechas para poner a prueba el equipaje. Sin pasar por alto que viene con un asa telescópica abatible. En resumen, se trata de una maleta práctica, resistente, y con un precio que te deja margen para gastar más en el viaje. ¿Qué más se le puede pedir?

