Amazon tumba el precio de este robot aspirador roborock que es una bestia contra la suciedad

Si llevas tiempo pensando en dejar de usar la escoba o la aspiradora y dar el salto a un robot aspirador, esta oferta te interesa. El roborock Q7 L5+ tiene un gran descuento en Amazon y su precio roza el mínimo histórico. Además, este modelo está muy bien valorado por parte de los usuarios, de ahí que tenga una puntuación de 4,1 estrellas sobre 5. Por lo tanto, vale la pena que le eches un vistazo.

Actualmente, el roborock Q7 L5+ se encuentra disponible en Amazon por 229,99 euros, mientras que cuando no está en oferta cuesta 399,99 euros. Si prefieres no jugártela comprando cualquier otro robot aspirador que solo te genera dudas, sin duda, este es un acierto y no te decepcionará. Ahora que hemos hablado del precio, es hora de ver qué ofrece.

Un robot aspirador muy potente que también friega

Estamos ante una máquina que, al igual que otras, aspira y friega al mismo tiempo. Pero a la hora de limpiar no se trata solo de quitar el polvo; gracias a su succión HyperForce de 8.000 Pa, no se le resiste nada, ni siquiera el pelo que sueltan los perros y los gatos. Además, para el fregado, cuenta con tres niveles que puedes ajustar según tus necesidades.

Al contrario que otros robots aspiradores, este modelo utiliza navegación LiDAR, que destaca por su precisión. Lo que hace es escanear las habitaciones en 360 grados para crear mapas hasta seis veces más rápido. Esto le permite planificar rutas óptimas y eficientes, e incluso almacenar hasta tres mapas diferentes, lo cual es ideal si vives en una casa de varias plantas.

Tampoco defrauda en cuanto a autonomía y mantenimiento. El roborock Q7 L5+ viene acompañado de una base de vaciado automático con una bolsa de 2,7 litros, lo que significa que puedes olvidarte de vaciar el depósito de polvo hasta 7 semanas. Su batería también acompaña, aguantando hasta 150 minutos sin parar, lo que le da para cubrir 220 metros cuadrados de fregado o 170 metros cuadrados de aspirado. Por último, no está de más mencionar que también se puede controlar fácilmente desde el móvil instalando una aplicación.

Aunque existen robots aspiradores más económicos, roborock es sinónimo de calidad, y el roborock Q7 L5+ no es la excepción. Al precio actual, y si tenemos en cuenta sus características, no podemos más que recomendarlo. Recuerda que esta oferta puede finalizar en cualquier momento, así que será mejor que te hagas con él lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.