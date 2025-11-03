Amazon vuelve a tirar el precio del Samsung Galaxy Watch8 con LTE, el mejor smartwatch por menos de 300 euros

Ver la hora, cuidar de nuestra salud en todo momento, ver métricas avanzadas a la hora de hacer ejercicio, disfrutar de una especie de entrenador personal a la hora de correr, usar una gran variedad de apps o hacer llamadas. Eso y mucho más es lo que nos ofrece el nuevo Samsung Galaxy Watch8 con LTE, uno de los smartwatches más equilibrados del año que ahora está rebajado a lo grande.

El precio recomendado de este reloj de Samsung es de unos 429 euros, ya que se trata del modelo pensado para muñecas algo más pequeñas y con conectividad LTE. Pero gracias a un nuevo descuento del 30% podemos volver a aprovechar para conseguirlo por unos 299 euros en Amazon. Una oferta que también está disponible en MediaMarkt y PcComponentes.

Compra el reloj inteligente Samsung Galaxy Watch8 con LTE al mejor precio

Samsung Galaxy Watch8 Samsung

El Samsung Galaxy Watch8 es el último reloj inteligente que ha lanzado a la venta la marca surcoreana y, como no podía ser de otra forma, llega con varias novedades interesantes. Para empezar, el apartado de salud es cada vez más importante en este tipo de dispositivos y aquí el protagonista es un sensor BioActive más avanzado. Ahora es capaz de mostrarnos el índice de antioxidantes para prevenir posibles enfermedades, medir la carga vascular y detectar mejor los latidos ectópicos al hacer un ECG, además de que el reloj dispone de una nueva función Bedtime Guidance para mejorar nuestra rutina de sueño.

Algo similar podemos decir del apartado de actividad física, donde, más allá de tener una gran variedad de modos deportivos, ahora nos encontramos con una función de entrenador de carrera que se encarga de evaluar diferentes métricas para recomendarnos un plan de entrenamiento personalizado según nuestro nivel, lo que nos permite preparar mejor carreras como la San Silvestre Vallecana o una media maratón. Sin lugar a dudas, un punto muy positivo que lo hace muy interesante con respecto otros smartwatches de la popular marca Garmin.

Y la pantalla también da un salto de calidad. En su versión con caja de 40 mm, este Galaxy Watch8 busca conquistarnos con un panel Super AMOLED circular de 1,34 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución de 438 x 438 píxeles, un brillo máximo de 3.000 nits que es bastante más alto que el de la generación anterior y un modo Always On Display. Sin pasar por alto que está protegida con un cristal de zafiro para resistir tanto caídas como arañazos.

Pero espera, que todavía hay más. Es el primer reloj de Samsung en el que la inteligencia artificial tiene una gran presencia, pues es compatible con Galaxy AI para sacarle partido a una gran variedad de funciones. Mientras que si hablamos sobre su hardware, el motor principal de este reloj es un procesador Exynos W1000 que nos asegura un buen rendimiento y conectividad LTE, el cual se complementa con un almacenamiento de 32 GB para descargar, por ejemplo, nuestras canciones favoritas para reproducirlas sin tener el móvil a mano. Todo ello funcionando bajo un sistema operativo WearOS 6 con One UI Watch 8 que destaca por su fluidez.

Cabe mencionar que estrena unnuevo diseño inspirado en el Galaxy Watch Ultra, puesto que combina un marco cuadrado con una esfera integrada en su interior para darle un toque más moderno y su correa de silicona es intercambiable. Y para rematar, su autonomía da un paso al frente al incorporar una batería de 435 mAh que aguanta un día completo de uso intenso o algo más si desactivamos algunas funciones.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.