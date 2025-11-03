Los mejores 7 móviles de gama alta que encontrarás hoy (3 de noviembre) tirados de precio en AliExpress

Ya estamos contando los días para el Black Friday 2025, aunque en el fondo no hace falta esperar hasta finales de mes si estás buscando un nuevo smartphone, ya que en estos momentos puedes aprovechar las bestiales ofertas que nos está dejando el Mega Choice Day de AliExpress, una campaña que comenzó este 1 de noviembre y estará disponible hasta el próximo 7 de noviembre. Y créeme, merece mucho la pena echarle un ojo, porque nos hemos encontrado con auténticas joyas.

De todas formas, no solo verás móviles con descuentos, al contario, encontrarás precios inmejorables en tecnología, hogar, belleza y mucho más. Además, en muchos de los productos podemos aplicar los siguientes cupones para dejarlos aún más baratos:

Cabe mencionar que la mayoría de productos seleccionados para esta campaña tienen un envío gratuito y rápido para estrenarlos lo antes posibles. Sin olvidarnos de que se pueden hacer devoluciones gratis en un plazo desde 15 hasta 30 días, recibirás un reembolso si hay algún problema y compras con la garantía de AliExpress, para que lo hagas con total tranquilidad.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra

Para empezar por todo lo alto, podemos encontrarnos el mejor smartphone de este 2025 por un precio que cuesta de creer. Hablamos del Samsung Galaxy S25 Ultra, el cual destaca por estar impulsado por un potente procesador Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy, montar un triple cámara trasera con un sensor principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP y doble teleobjetivo de 50+10 MP que nos permite hasta grabar en 8K, y atraparnos con su pantalla AMOLED de 6,9 pulgadas a 120 Hz, la cual tiene una resolución QHD+. Todo sin renunciar a un diseño premium al estar construido principalmente en titanio y aluminio.

VIVO X200 Pro

VIVO X200 Pro

Y mucho ojo con este VIVO X200 Pro, un smartphone del que no se habla tanto y hasta consiguió el primer puesto en la categoría de mejor gama alta del año en los premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion 2025. También estamos ante otra bestia de potencia y fotografía, aunque con varias diferencias. Bajo el capó tenemos un procesador MediaTek Dimensity 9400 que se apoya en una memoria RAM de 16 GB y un almacenamiento de 512 GB con el que no tendrás que preocuparte del espacio disponible.

Por otro lado, dispone de una triple cámara trasera de 50+50+200 MP que nos asegura unos resultados espectaculares, a la vez que su cámara frontal de 32 MP es ideal tanto para selfies como para redes sociales. A esto debemos sumarle una pantalla OLED de 6,78 pulgadas con un brillo máximo de 4.500 nits, una enorme batería de 6.000 mAh que aguanta hasta dos días de uso y una carga rápida de 90 W. Además, su diseño con trasera de vidrio cepillado, bordes de aluminio y certificación IP69 lo tan hace elegante como resistente.

iPhone 16

iPhone 16

Aunque ya estén a la venta los iPhone 17, tardaremos bastante tiempo en verlos tan accesibles como este iPhone 16. Este móvil de Apple sigue siendo una gran opción para usar durante los próximos años, destacando sobre todo por contar con un chip A18 preparado para usar Apple Intelligence, una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas muy completa, una doble cámara trasera de 48+12 MP y una batería que es capaz de asegurarnos unas 22 horas de reproducción de vídeo. Pero lo mejor es que, nada más encenderlo, lo estrenaremos con iOS 26.

Google Pixel 10

Google Pixel 10

¿Buscas lo último de lo último? Pues el Google Pixel 10 no lo encontrarás tan barato en ningún otro sitio. Entre sus principales bazas, tenemos una pantalla Acua OLED de 6,3 pulgadas con resolución FHD+ y hasta 3.000 nits se ve genial en cualquier situación, un software muy limpio al funcionar con Android 16 en su versión más pura, un procesador Google Tensor G5 preparado para rendir bien y darnos acceso a una gran variedad de funciones de IA y una triple cámara trasera que no pasa desapercibida, donde los encargados de hacer obras de arte son un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 13 MP y un novedoso teleobjetivo de 10,8 MP. Sin dejar de lado su innovadora carga inalámbrica Pixelsnap de 15 W.

HONOR Magic7 Pro 5G

HONOR Magic7 Pro 5G

Otro titán rebajado a precio mínimo histórico es este HONOR Magic7 Pro 5G, que consigue sorprendernos en todos sus apartados. Para empezar, cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas que nos ofrece una resolución 2K, una tasa de hasta 120 Hz y 5.000 nits de brillo. En su interior late con fuerza un procesador Snapdragon 8 Elite, para hacer fotografías profesionales tenemos una triple cámara trasera de 50+50+200 MP con IA y su batería de 5.270 mAh no solo nos aguanta el ritmo, sino que admite una carga rápida de 100 W e inalámbrica de 80 W.

Xiaomi 15

Xiaomi 15

Bajando todavía más el presupuesto, es imposible no recomendar este Xiaomi 15. Un gama alta compacto, pero muy potente al apostar por el mismo procesador Snapdragon 8 Elite que hemos mencionado anteriormente. Y aunque a la hora de hacer fotografías esté por detrás de su hermano mayor, su triple cámara trasera de 50+50+50 MP en colaboración con Leica sigue siendo más que suficiente para obtener unos resultados llenos de detalles. Asimismo, no hay que dejar en el olvido su pantalla AMOLED de 6,36 pulgadas a 120 Hz y su batería de 5.240 mAh, que es otra de esas que aguanta más de un día de uso.

Google Pixel 9

Google Pixel 9

Por último, si te das prisa, puedes cazar un pedazo de móvil como el Google Pixel 9 a precio de gama media. A este terminal lo hacen especial una pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas con una tasa de 120 Hz y 2.700 nits de brillo, un sistema operativo Android 16 puro, muchas funciones de IA y una doble cámara trasera de 50+48 MP. Además, en su interior tiene el mismo procesador Google Tensor G4 que el resto de modelos de su familia para garantizarnos un rendimiento correcto y una batería de 4.700 mAh para llegar al final del día sin demasiados problemas.

