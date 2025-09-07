Así es como POCO ha conseguido que quieras cambiar de móvil

Durante años, POCO se ha ganado la fama de ser la marca que rompe esquemas. Lo consigue lanzando al mercado móviles con procesadores potentes, baterías duraderas y pantallas de calidad. Y lo hace, además, a precios que parecen imposibles frente a la competencia.

Con el POCO F6 lo ha vuelto a demostrar. Es un smartphone que no solo presume de procesador de última generación o de una pantalla AMOLED de primer nivel. También se atreve con buena cámara, carga rápida y un diseño refinado. Y, si normalmente ya tiene un buen precio, ahora que lo podemos comprar rebajado su propuesta es todavía mejor.

La versión más potente de este móvil tiene un precio oficial de 499,99 euros, y esto es algo que hemos podido comprobar en la tienda de Xiaomi. Ahora mismo, en MediaMarkt está rebajado a 337 euros mientras que en Amazon baja hasta los 299 euros. Sin embargo, el mejor precio lo tenemos en AliExpress, donde podemos comprar este móvil por 230,99 euros. Hablamos de ahorranos 270 euros, que es mucho dinero, en un móvil que nos durará años.

POCO F6: potencia de sobra sin pagar de más

La apuesta visual del POCO F6 es muy clara. Monta una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución 1,5K y una densidad de 446 ppp. A esto podemos sumar una tasa de refresco de 120 Hz y un pico de brillo de 2400 nits para que puedas ver cualquier contenido incluso en exteriores y con la luz del sol incidiendo sobre el móvil.

En rendimiento de este móvil está en manos del Snapdragon 8s Gen 3, que ofrece potencia más que suficiente para la multitarea, juegos exigentes e incluso edición de vídeo. Como te decía antes, esta es la versión más potente, y eso significa que viene con 12 GB de RAM y con 512 GB de almacenamiento interno, lo que nos garantiza velocidad y espacio de sobra. Además, incluye el motor de IA Qualcomm, que optimiza el consumo.

Aunque pueda parecer sorprendente, el POCO F6 llega con un sistema de doble cámara trasera, prescindiendo de ese tercer sensor que prácticamente nadie usa. Viene con una cámara principal de 50 megapíxeles que lleva el sello de Sony, 50 megapíxeles y estabilización óptica de imagen. Y le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles, pensado para paisajes y fotos grupales. Con esta combinación podrás grabar en 4K a 60 fps y con su cámara frontal de 20 megapíxeles saldrás en tus selfies mejor que hasta ahora.

Su batería de 5000 mAh nos asegura autonomía suficiente para superar la jornada sin estar sudando por no llevar el cargador encima. Y lo mejor es su carga rápida de 90 W, que te permitirá llenar por completo la batería en apenas 30 minutos.

Desde luego, es un móvil que sabe jugar en la liga de los grandes pero sin perder su esencia, la de ofrecer más por menos. Un smartphone que redefine la gama media-alta y que confirma que POCO se ha convertido en una de las marcas favoritas para quien no quiere pagar de más.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.