Cancelan el ruido, mejoran las llamadas y suenan como pocos: así son los Sennheiser que están de oferta

El ruido se ha convertido en una constante. Las calles abarrotadas, el transporte público con conversaciones cruzadas, una oficina abierta donde cada llamada interrumpe la concentración... Es verdad que no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos decidir cómo escucharlo. Por eso en los últimos años los auriculares inalámbricos se han convertido en un accesorio indispensable.

Como pasa siempre, no todos los modelos cumplen lo que prometen. Algunos pecan de ofrecer solo la autonomía justa, otros de un sonido plano que no hace justicia... Pero los Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4 llegaron al mercado con el objetivo de cubrir todos los frentes: ofrecen un sonido de alta fidelidad, una cancelación inteligente, autonomía real y un diseño premium para que los puedas utilizar durante largas jornadas.

Ahora los podemos comprar rebajados en AliExpress. Forman parte de esta campaña de la que te he hablado varias veces durante esta semana y que pone cupones a nuestra disposición para mejorar las ofertas disponibles. Concretamente, al comprar estos auriculares debemos añadir el cupón ESCD18 que los bajará hasta los 121 euros. Y, por si añades más artículos a tu cesta, estos son todos los cupones que siguen disponibles:

ESCD65 : 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros

: 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros ESCD40 : 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros

: 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros ESCD30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESCD18 : 18 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros

: 18 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros ESCD10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESCD07 : 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros

: 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros ESCD05 : 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros

: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros ESCD02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 19 euros

Sennheiser MOMENTUM True Wireless 4: el nuevo estándar en auriculares premium

Está claro que los MOMENTUM True Wireless 4 mantienen el sello de Sennheiser. Lo hacen a través de líneas discretas, acabados metálicos y un estuche con textura textil que transmite calidad desde el primer contacto. Cada auricular pesa solo 4,7 gramos, pero en su interior esconde un arsenal de sensores y micrófonos. Podrás personalizar el ajuste a través de diferentes tamaños de almohadillas y alejas de sujeción, para que encuentres el fit ideal tanto para tus días de oficina como para tus sesiones de entrenamiento. Y, al tener certificación IP57, resisten sudor, polvo y salpicaduras.

En el interior de estos auriculares se encuentran los transductores TrueResponde, desarrollados por Sennheiser, y que aseguran una reproducción precisa desde los graves más profundos hasta los agudos más cristalinos. El resultado es un audio equilibrado y natural, con una escena sonora amplia donde cada instrumento y cada voz tienen su espacio.

No te recomendaría estos auriculares si no tuviesen cancelación de ruido. Por supuesto que la tienen, y es una cancelación híbrida adaptativa que utiliza seis micrófonos para analizar el entorno y ajustar en tiempo real el nivel de reducción de ruido. También cuentan con el modo transparencia para que puedas escuchar tu alrededor o mantener conversaciones sin necesidad de quitártelos.

Gracias a estos micrófonos y a algoritmos de IA, las llamadas suenan claras incluso en ambientes ruidosos. Como el sistema puede distinguir tu voz del fondo, será capaz de mejorar notablemente la experiencia a la hora de utilizar estos auriculares en reuniones o videollamadas.

Para este modelo Sennheiser nos asegura 7 horas de reproducción continua con el ANC activado, y un total de 30 horas si tenemos en cuenta las cargas adicionales que proporciona el escuche. Ya ves que Sennheiser ha puesto toda la carne en el asador para materializar décadas de experiencia en sonido en el formato más popular del momento. Y AliExpress ha escuchado nuestras plegarias y los ha bajado de precio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.