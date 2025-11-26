Microondas Samsung
Samsung tira la casa por la ventana rebajando este microondas por Black Friday
Quien cocina sabe que no se trata solo de ingredientes, tiempos y temperaturas. Se trata también de saber elegir herramientas que simplifican y que aligeran el trabajo
En una cocina que vive entre recetas rápidas, meriendas improvisadas, cenas con amigos y desayunos a toda prisa, un electrodoméstico pequeño puede marcar una gran diferencia. No solo por lo que hace, sino por cómo lo hace y cómo se integra en tu ritmo.
El Samsung MG23DG4524A, un microondas con grill de 23 litros, llega para cambiar tu rutina cuando quieres algo sencillo, pero no básico. Cuando buscas rapidez, pero sin renunciar al sabor. Cuando necesitas limpieza, no tienes tiempo para dedicarle. Y cuando encima llega con un precio muy por debajo del habitual, se convierte en una verdadera tentación.
Si echas un vistazo a la propia web de Samsung verás que este modelo tiene un precio oficial de 158,99 euros, pero también verás que ahora lo podemos comprar por 89 euros. Con este precio, y conociendo la calidad de Samsung como la conocemos, parece difícil resistirse si estás buscando un microondas de este tipo. Además, tendrás la tranquilidad de comprarlo directamente en Samsung.com, con todo lo que eso significa a nivel de garantía y atención al cliente.
El microondas que simplifica la cocina real
Lo mejor de este microondas es que no busca impresionar, sino acompañar. No te exige aprender nada nuevo, ni memorizar programas, ni ajustar potencias complicadas. Simplemente te recibe con una puerta de acero plana, un diseño limpio y un interior cerámico que ya desde la primera mirada transmite facilidad.
Sus 23 litros de capacidad son perfectos para la mayoría de cocinas actuales. Es lo suficientemente amplio para platos hondos o boles grandes, pero lo bastante compacto como para encajar en la mayoría de cocinas.
Su panel de control táctil tiene esa claridad que tanto se agradece en un electrodoméstico destinado al uso diario. No hace falta acercarte a leer iconos diminutos ni perder tiempo buscando la función correcta, aquí todo está al alcance de tu intuición. Los programas automáticos están pensados para resolver las situaciones más comunes sin que tengas que estar adivinando tiempos. Es ese tipo de ayuda que no notas hasta que la tienes. Y cuando un aparato se adapta así a tu rutina, el día se vuelve un poco más ligero.
Ees verdad que el grill de este microondas no está pensado para sustituir al horno, pero sí para complementar tu cocina. Por eso este grill, sumado a la función Grill Fry, consigue dorar tus recetas y darles ese toque tostado que las mejora. Digamos que todo queda más apetecible al recuperar su capa superior y conseguir un aspecto más real, como si no fuese de microondas.
La cavidad interior está recubierta con esmalte cerámico antibacteriano, y esto es algo que facilita mucho el mantenimiento. Habrá menos manchas que se fijen, la superficie no se araña con facilidad y la resistencia a la decoración se mantiene con el paso del tiempo. Este grado de facilidad también cambia completamente la relación con un electrodoméstico que acabarás utilizando a diario.
Si llevabas un tiempo pensando en cambiar de microondas y estabas esperando una buena oportunidad para hacerlo, no cabe duda de que ha llegado. Además, con la calidad de Samsung y la tranquilidad de comprar directamente en su tienda, como decíamos antes. Todo bien en esta oferta que cambiará tu manera de enfrentarte a la comida y tu rutina.
