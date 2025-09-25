Cae a precio mínimo este gama alta de realme con una bestial batería de 7.000 mAh y auriculares de regalo

Por menos de la mitad de lo que cuestan los modelos más top de marcas como Apple, Samsung o incluso Xiaomi, encontramos smartphones con un muy buen rendimiento que igualan e incluso superan a estos en algunos apartados importantes como la autonomía. El realme GT 7T es un claro ejemplo, y ahora con descuento puedes conseguirlo a precio de outlet por tiempo limitado.

Este teléfono de realme ha sido una de las grandes apuestas de la marca para ocupar uno de los puestos más altos en la gama alta económica de 2025. Y no solo lo ha conseguido, sino que ahora ya podemos encontrarlo por un precio que suele ser más típico de la gama media, dejando así atrás su precio recomendado de 649,99 euros. De hecho, estrenarlo junto a los auriculares inalámbricos Buds T200 Lite nos sale por apenas unos 419,99 euros en Amazon, donde tiene una oferta flash que no tardará en agotarse. En otras palabras, comprarlo en pack sale más barato que adquirirlo por separado.

Compra el realme GT 7T con auriculares a precio mínimo

El realme GT 7T no es un móvil más del montón, es uno de los mejores lanzamientos que la marca ha hecho dentro de la gama alta económica. Porque sí, también hay modelos con un excelente rendimiento a un precio más accesible. Y lo que más destaca es sin lugar a dudas su autonomía, ya que incorpora una bestial batería de 7.000 mAh que llega a aguantar hasta tres días de uso real sin necesidad de buscar el cargado y admite una carga ultrarrápida de 120 W.

Su elegante diseño también es otro de sus atractivos. Pero dejando a un lado el acabado premium y la certificación IP69 que tiene, sorprende por ser el primer terminal en apostar por una trasera de grafeno que disipa a las mil maravillas el calor, algo clave partiendo de la base de la gran batería que tiene. Mientras que si le echamos un ojo a su parte frontal, monta una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución 1,5K, una tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 1.800 nits para disfrutar de una buena calidad de imagen en cualquier situación.

Y en cuanto rendimiento, no falla. Bajo el capó de este terminal tenemos instalado un procesador MediaTek Dimensity 8400-MAX con potencia de sobra para hacer lo que queramos, y funciona junto a una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 512 GB que es muy generoso. Además, es compatible con Gemini Nano, lo que abre la puerta a funciones avanzadas de inteligencia artificial, y ejecuta un sistema operativo realme UI 6.0 basado en Android 15.

Y aunque su apartado de fotografía está un escalón por debajo del realme GT 7T Pro, la realidad es que sigue siendo bastante completo. Cuenta con una doble cámara trasera que está compuesta por un sensor principal de 50 MP, el cual nos ha parecido muy solvente (a pesar de tener una estabilización de video mejorable), y un ultra gran angular de 8 MP que es donde más se nota ese recorte, al igual que en su cámara frontal de 32 MP. Igualmente, hay que tener en cuenta que este sensor para selfies llega a grabar vídeo en 4K a 60 fps, algo que no está nada mal.

