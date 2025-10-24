Cae a precio mínimo este nuevo altavoz de Sony que ofrece un sonido premium y 24 horas de batería

¿Quieres disfrutar de un sonido potente y nítido allá donde vayas? Pues en estos momentos tiene una oportunidad de oro para conseguir el Sony ULT Field 3, un novedoso altavoz portátil que destaca por ser compacto, resistente y ofrecer una calidad de audio excepcional que caracteriza a la marca. Y todo gracias a un descuento del 35% que lo deja por su precio más bajo hasta la fecha.

Este altavoz de Sony es, como todos los productos de la marca, sinónimo de calidad. Y aunque salió hace unos meses a la venta por unos 199 euros, hoy podemos encontrarlo rebajado a precio mínimo histórico de 129,90 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro total de 69 euros con su compra. Mientras que, si repasamos otras alternativas de compra, en MediaMarkt también está disponible con descuento, pero por unos 149 euros.

Compra el altavoz Sony ULT Field 3 por su precio más bajo hasta la fecha

Sony ULT Field 3 Sony

El Sony ULT Field 3 es uno de los altavoces portátiles más novedosos de la marca y una de las mejores opciones que podemos encontrar actualmente para disfrutar de un sonido premium. Aunque antes de entrar en detalle, lo primero a resaltar es su elegante diseño.

No es un modelo ultracompacto, pero sigue siendo lo bastante manejable como para llevarlo con una mano al tener unas dimensiones de 25,6 x 11,3 x 7,9 cm y un ligero peso de solo 1,2 kg. A esto debemos sumarle que está construido con una tela resistente y un plástico de alta calidad que lo hace sentir muy robusto, además de que se acompaña de una correa ajustable para el hombro que facilita todavía más su transporte.

Pero los encargados de darle vida a este altavoz son un tweeter y woofer que, aunque la propia marca no lo especifique, llegan a alcanzar una potencia máxima de aproximadamente 40-50 W, lo suficiente para llenar cualquier espacio de un sonido excelente. Donde los agudos son muy nítidos y los graves se sienten al venir con dos radiadores pasivos situados en los laterales.

Por otro lado, en la parte superior, junto al resto de botones que nos permiten controlar la reproducción, nos encontramos con el denominado botón ULT. Con tan solo pulsarlo, el altavoz aumentan la profundidad, resonancia y presión sonora con el fin de obtener un audio todavía más intenso. Sin dejar de lado que es compatible con los códecs SBC y AAC.

Y en cuanto a su autonomía, este Sony ULT Field 3 no decepciona al incorporar una batería de larga duración, la cual llega a ofrecernos hasta 24 horas de reproducción continua, suficiente para darle varios días de uso o aguantarnos el ritmo en las fiestas. Su emparejamiento se realiza rápidamente mediante Bluetooth 5.2 y gracias a la función Party Connect podemos conectarlo junto a otros altavoces para abarcar más espacio.

Llegados a este punto, nos queda mencionar que también dispone de una certificación IP67, por lo que es resistente tanto al polvo como el agua para usarlo en cualquier lugar, un ecualizador de 7 bandas que nos da la posibilidad de ajustar el sonido completamente a nuestro gusto desde la app Sony Music Center, y hace la función de una batería portátil para cargar nuestros diferentes dispositivos al incluir un puerto USB-C.

