Tocado y hundido el precio de este altavoz Bose con un sonido premium, 12 horas de batería y diseño flotante

Hay muchos altavoces Bluetooth en el mercado, pero pocos pueden competir con la calidad de sonido que ofrecen las marcas realmente especializadas. Un buen ejemplo es este Bose SoundLink Flex de 2ª generación. Basta con probarlo para darse cuenta de que no tiene comparación con la mayoría de modelos, y ahora vuelve a estar rebajado por su precio más bajo.

Hace ya más de un año que se lanzó este altavoz de la popular marca Bose, el cual tiene un precio recomendado de 179,95 euros. Pero la buena noticia es que en estos momentos podemos volver a encontrarlo rebajado a precio mínimo histórico de 109,95 euros en Amazon gracias a una oferta anticipada al Black Friday, lo que nos permite ahorrar unos 70 euros con su compra.

Compra el altavoz Bose SoundLink Flex (2ª gen) más barato por el Black Friday

Bose SoundLink Flex de 2ª generación Bose

El Bose SoundLink Flex de 2ª generación es uno de esos altavoces portátiles que no querrás dejar de usar, ya que si por algo se caracteriza la marca es por ofrecer una calidad de sonido espectacular en todos sus productos, y aquí no iba a ser menos.

En el interior de este altavoz nos encontramos con un transductor personalizado que es el encargado de brindarnos un audio de alta fidelidad. Los agudos son cristalinos, los graves contundentes y no hay distorsiones ni cuando subamos el volumen al máximo. De hecho, llega a alcanzar una potencia RMS de 30 W que no está nada mal teniendo en cuenta su tamaño y, a pesar de que nos da la posibilidad de ecualizar el sonido a nuestro gusto desde la app Bose Music, ya te adelanto que de base nos regala un sonido tan bueno y equilibrado que probablemente decidas no tocar nada.

Por otro lado, nos encontramos con que hace uso de una tecnología PositionIQ propia de la marca, la cual se encarga de detectar la posición en la que hemos colocado el altavoz para ajustar automáticamente el sonido. De esta manera, podemos olvidarnos de si lo hemos dejado de pie, tumbado o inclinado al colgarlo del manillar del patinete, porque seguirá sonando igual de bien.

A todo esto debemos sumarle un modo fiesta que nos permite emparejarlo con otro altavoz compatible de la propia marca para mejorar la inmersión, pues se duplica el audio y cubre un área de escucha mucho más amplio. Y al mismo tiempo dispone de un modo estéreo para que cada altavoz reproduzca un canal de audio diferente (uno el izquierdo y otro el derecho). Sin dejar de lado que, en términos de autonomía, cumple más que de sobra al llevar instalada una batería que nos promete hasta 12 horas de reproducción continua.

Y merece la pena mencionar que muy versátil gracias a su diseño moderno, compacto y resistente. Tiene una rejilla de aluminio, una carcasa de silicona que aguanta golpes o caídas de unos pocos metros sin problemas, una certificación IP67 que lo hace resistente al agua (siendo capaz hasta de flotar) y en uno de sus laterales tenemos un pequeño enganche para colgarlo en diferentes sitios con la ayuda de un mosquetón o transportarlo fácilmente con un solo dedo, algo en lo que también contribuye su ligero peso de 600 gramos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.