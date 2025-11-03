Casi un 50% de descuento en este Roomba con un sensor LiDAR que mapea cada rincón y una succión de 7.000 Pa

Imagínate que estás fuera de casa y te enteras de que vas a tener visita ese mismo día, pero te acuerdas de que, por posponer la tarea de limpieza, tu hogar no está en las mejores condiciones y tiene el tiempo justo para por lo menos darle un barrido rápido. Pues bien, para situaciones como esta, además ahorrarnos esfuerzos, llegaron los robots aspiradores como este iRobot Roomba 105 Combo, el cual es una apuesta segura y ahora está casi un 50% más barato.

A pesar de tener un precio recomendado de 299 euros, este robot aspirador de la popular marca iRobot está ahora disponible con un descuento del 48% que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por tan solo unos 155 euros en Amazon, es decir, casi a mitad de precio. Y en relación calidad-precio no hay ningún otro modelo que llegue a plantarle cara.

Compra el iRobot Roomba 105 Combo al mejor precio

iRobot Roomba 105 Combo iRobot

El iRobot Roomba 105 Combo es uno de esos robots de limpieza que nos permite olvidarnos tanto de la escoba como de la fregona, ya que se trata de un modelo 2 en 1 que está pensado para facilitarnos la tarea de limpiar nuestro hogar incluso si tenemos una mascota. Y aunque es cierto que ya casi todos los robots son capaces de aspirar y fregar de manera simultánea, pocos lo hacen con la fiabilidad de este modelo. En tan solo una pasada deja el suelo en perfectas condiciones.

Por otro lado, cuenta con un diseño muy elegante que si por algo destaca es por su tamaño compacto, pues al tener una altura de 12,1 cm puede moverse sin dificultades por debajo de camas, sofás o mesas, y en la parte superior sobresale una torre en la que se aloja un sensor láser LiDAR, el cual se encarga principalmente de mapear cada rincón de nuestro hogar para optimizar la limpieza, evitar obstáculos y darnos la posibilidad de personalizarla a nuestro gusto.

A esto debemos sumarle que también incorpora una gran variedad de sensores, entre los que nos encontramos un sensor que detecta las alfombras que tengamos en cualquier habitación para no fregarlas. Y a su vez nos sorprende con una gran potencia de succión de 7.000 Pa para acabar con cualquier rastro de suciedad, eliminando desde el polvo más fino hasta pelos de nuestra mascota o restos de comida.

Nada de esto sería posible sin su cepillo de cerdas multisuperficie, cepillo para esquinas y mopa de microfibra, además de que incluye una microbomba que controla el flujo del agua (o del producto de limpieza compatible) para mantener el paño húmedo en todo momento.

Otro punto a resaltar de este robot aspirador es que dispone de conectividad Wi-Fi para que podamos controlarlo de tres formas diferentes: usando los botones que el propio robot trae incorporados, desde nuestro móvil a través de la app Roomba Home o por voz gracias a su compatibilidad con Alexa, Google Assistant y Siri. Igualmente, lo más recomendable es hacerlo desde el móvil, puesto que nos da la opción de programar horarios de uso, seleccionar solo las habitaciones que queremos limpiar y elegir entre los modos de solo aspirado, solo fregado o una combinación de ambos, entre otras cosas.

