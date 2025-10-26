El calefactor inteligente y de bajo consumo que todos quieren para usar este invierno está más barato

Durante el invierno solemos buscar distintas formas de mantener caliente nuestro hogar sin tener que encender siempre la calefacción. Una de las más destacadas, y que llevamos usando desde hace años, es el típico calefactor que utilizamos al salir de la ducha, cuando estamos en el ordenador o para calentar un poco esa habitación en la que pasamos más tiempo.

Y si estás pensando en renovar ese viejo modelo que tanto tiempo te ha acompañado, el Philips Serie 5000 es perfecto. No solo por ser un modelo inteligente y de bajo consumo, sino también porque ahora está un poco más barato.

Este calefactor de la marca Philips es uno de los más versátiles que puedes encontrar en estos momentos, y no es casualidad que a lo largo de este último mes haya sido uno de los más vendidos. Además, ahora está incluso algo más barato, pues tiene un nuevo descuento del 21% que deja en el olvido su precio recomendado de 109,99 euros para dejarlo por unos 87,20 euros en Amazon.

Compra el calefactor conectado Philips Serie 5000 al mejor precio

Philips Serie 5000 Philips

El Philips Serie 5000 es un calefactor cerámico inteligente idóneo para usar durante el invierno gracias a su eficiencia energética. Este cuenta con un diseño de torre muy elegante que nos permite colocarlo cualquier rincón al tener unas dimensiones compactas de 19,6 x 21,2 x 58 cm, además de que incluye un asa y pesa apenas 2,4 kg para facilitar su transporte.

Por otro lado, cabe mencionar que alcanza una potencia máxima de 2.000 W para proporcionarnos calor de manera instantánea, ya que en tan solo 2 segundos comienza a salir aire caliente, y está pensado para utilizarlo habitaciones de hasta 20 m², por lo que resulta ideal para dormitorios, salones pequeños, baños o cocinas. Sin pasar por alto que dispone de oscilación automática de 60° que distribuye el calor de manera uniforme.

Y en cuanto a su funcionamiento, es muy sencillo e intuitivo gracias al panel digital táctil que nos encontramos en la parte superior. Desde este es posible ajustar temperaturas hasta un máximo de 37 °C, elegir entre dos niveles de calefacción o activar el modo ventilador para disfrutar de una suave brisa de aire fresco durante los días más calurosos. Vamos, que está pensado para cualquier época del año.

Otro punto muy interesante es que dispone de conectividad Wi-Fi para controlarlo de manera más cómoda desde el móvil con la app Philips Air+, donde podemos hasta programar horarios. Sin olvidarnos de que hace uso de una tecnología Eco AI propia de la marca, la cual se apoya en la inteligencia artificial para analizar las condiciones del espacio en el que está colocado y ajustar automáticamente la temperatura. Todo con el fin de ahorrar energía. Sin olvidarnos de que x

Para rematar, tiene un modo silencioso que reduce el nivel de ruido a tan solo 40,5 dB para usarlo mientras dormimos o trabajamos sin distracciones, un sistema de seguridad muy eficaz que se encarga de apagarlo automáticamente tras un sobrecalentamiento o caída, y está recubierto con una carcasa fría al tacto que evita quemaduras accidentales, algo especialmente útil si hay niños o mascotas en casa.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.