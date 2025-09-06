Captura lo imposible con esta cámara de acción DJI: ahorra 70 euros compándola en Amazon

Si buscas una cámara de acción que no sea excesivamente cara y tenga un buen equilibrio a nivel de prestaciones, sin duda, la DJI Osmo Action 4 es una de las mejores opciones del mercado. Cuesta 329 euros en la web de DJI, pero ahora puedes encontrarla por solo 259 euros en Amazon. Aunque no es el mínimo histórico sigue siendo una oferta irresistible si tenemos en cuenta todo lo que ofrece.

Cabe destacar que, además de no ser una cámara cualquiera, cuenta con más de 4.900 valoraciones y las opiniones de los usuarios son mayormente positivas. Dicho esto, es el momento de descubrir todo lo que esta cámara de acción tiene para ofrecer, y estamos seguros de que no te dejará indiferente.

Hazte con el Pack Estándar Osmo Action 4 en Amazon por 259 euros

Entre los puntos más destacables de este cámara está su sensor de 1/1.3 pulgadas, que ofrece una calidad de imagen superior incluso en condiciones de poca luz. Esto significa que podrás grabar vídeos nítidos tanto en plena luz del día como en entornos oscuros, reduciendo el ruido y manteniendo colores naturales. Además, su capacidad para grabar en 4K a 120 fps con un campo de visión de 155 grados te permite capturar escenas más inmersivas y espectaculares, perfectas para deportes extremos.

La Osmo Action 4 también destaca por su sistema de liberación rápida magnética, que facilita cambiar la orientación de la cámara en segundos, ideal para grabar en horizontal o vertical según el contenido que quieras crear. Esto, sumado a la estabilización HorizonSteady en 360 grados, garantiza vídeos fluidos y estables en las situaciones más extremas, sin importar cuánto se mueva la cámara. También es resistente al agua hasta 18 metros sin carcasa, superando a muchas rivales, y soporta temperaturas de hasta -20 grados, con una autonomía que puede llegar a 150 minutos.

Comparando la Osmo Action 4 con otras cámaras populares

Frente a la GoPro HERO12 Black, la Osmo Action 4 apuesta por un sensor más grande, lo que se traduce en un mejor desempeño cuando no hay mucha luz, mientras que GoPro ofrece resolución superior (hasta 5.3K a 60 fps) y la estabilización HyperSmooth 6.0, considerada un referente. Sin embargo, la GoPro HERO12 Black es menos eficiente en autonomía y solo resiste hasta 10 metros bajo el agua sin carcasa. Si buscas una mayor nitidez y herramientas avanzadas para edición, GoPro sigue siendo una gran opción, pero si priorizas facilidad de uso, grabación vertical y mejor desempeño nocturno, la Osmo Action 4 es más equilibrada.

Por otro lado, la Insta360 X4 juega en otra liga: es una cámara 360 que graba en 8K, ideal para creadores que quieren reencuadrar y experimentar con perspectivas imposibles en una cámara tradicional. Eso sí, su tamaño es mayor, requiere más edición y su calidad de imagen con baja luz no iguala al de la Osmo Action 4. Si tu objetivo es creatividad total y contenido inmersivo, la Insta360 X4 es imbatible, pero para un uso más directo y versátil, la propuesta de DJI es más práctica.

En definitiva, la DJI Osmo Action 4 no solo ofrece especificaciones de primer nivel, sino que ahora está disponible a un precio muy competitivo. Si estabas pensando en dar el salto a una cámara de acción potente y versátil, este es el momento perfecto para hacerlo.

