Cocina más saludable y en menos tiempo con esta freidora de aire Xiaomi que tiene un gran descuento

¿No sabes que freidora de aire comprar? Entonces estás en el lugar indicado. La Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, que tiene una excelente relación calidad-precio, vuelve a tener un descuento del 32 %, lo que lo convierte en una opción muy interesante. Cabe destacar que este modelo cuenta con más de 6.400 valoraciones, reseñas muy positivas y una puntuación de 4,6 sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 400 unidades en Amazon.

Antes de repasar sus características, hablemos del precio. Si bien la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L cuesta 129,99 euros en la web de Xiaomi, ahora mismo se puede conseguir por 87,99 euros en Amazon y PcComponentes. Si decides comprarla, te recomendamos añadirla a la cesta cuanto antes, ya que no sabemos cuántas unidades quedan disponibles ni cuándo terminará esta oferta.

Una freidora potente y fácil de usar con reseñas muy positivas

Accede a una amplia variedad de recetas y controla la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L desde tu móvil Xiaomi

Una de las mayores ventajas de esta freidora de aire es su cesta, que cuenta con una capacidad de 6,5 litros. Por lo tanto, no solo permite preparar un pollo entero, sino también cocinar mucha comida de una sola vez. A esto se suma su sistema de calentamiento por convección de 360 grados para que no tengas que dar la vuelta a los alimentos.

La potencia de esta freidora también marca la diferencia, con unos impresionantes 1.800 vatios. Además, al alcanzar una temperatura de hasta 220 grados, consigue reducir los tiempos de cocción en un 33 % respecto a los modelos que trabajan a 180 grados, lo que significa platos listos más rápido y con mejor textura. En cuanto al control de temperatura inteligente NTC, permite ajustar la temperatura según tus necesidades, lo que amplía enormemente sus posibilidades: desde descongelar y fermentar hasta freír, asar u hornear. Esto la convierte en un electrodoméstico versátil que va mucho más allá de freír sin aceite.

Otro de sus puntos fuertes es su enfoque en la cocina saludable. Gracias a la función de desengrasado a alta temperatura, logra reducir de manera significativa la cantidad de grasa y aceite en los alimentos. Incluso en el modo grill, la reducción de grasa puede alcanzar hasta un 88 %, lo que la convierte en una aliada perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación.

Xiaomi también ha pensado en nuestra comodidad. Una vez finalizada la cocción, la freidora mantiene los alimentos calientes durante 30 minutos. También cuenta con 12 modos preestablecidos que facilitan la preparación de todo tipo de recetas, incluso para quienes no tienen mucha experiencia en la cocina. Y cuando llega el momento de limpiar, su cesta con revestimiento antiadherente de doble capa hace que la tarea sea rápida y sencilla.

Como puedes ver, la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L es muy completa. Así que, si quieres cocinar más sano, más rápido y con menos complicaciones, aprovecha esta oferta y hazte con esta freidora de aire, no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.