No te conformes con menos, esta Smart TV OLED lo tiene todo, incluso un descuento de 380 euros

Aunque los televisores con tecnología Mini-LED vienen pisando fuerte, si buscas la mejor calidad de imagen, una Smart TV OLED sigue siendo una mejor opción. Y no creas que tienes que gastar una fortuna, siempre hay alguna oferta interesante, como esta de Amazon. El LG OLED65G54LW, que tiene un precio recomendado de 1.879 euros, actualmente está disponible por 1.499 euros. También lo puedes encontrar al mismo precio en MediaMarkt.

Cabe mencionar que no se trata una oferta más, ya que nunca antes ha estado tan barato en Amazon. Así que, si llevas tiempo tras un televisor OLED de gran tamaño y quieres ir a lo seguro, te recomendamos que te hagas con el LG OLED65G54LW antes del 1 de diciembre, que es cuando finaliza la Semana de Black Friday de Amazon.

Una impresionante Smart TV OLED de 65 pulgadas con 380 euros de descuento

webOS LG

Lo primero a destacar de esta Smart TV es lo bien que se integra en el espacio. Su diseño Gallery ultrafino ha sido concebido para cualquier salón. Gracias a su soporte exclusivo Zero Gap, este televisor de 65 pulgadas se adhiere a la pared sin dejar espacios, imitando la estética de un cuadro en una galería de arte.

Ahora bien, el verdadero motivo para comprar este televisor está en su superioridad tecnológica y en la calidad de imagen que ofrece su panel OLED 4K UHD (120 Hz). LG ha dado un paso evolutivo muy importante al incorporar también el único blanco puro mediante un exclusivo subpíxel blanco. Esta combinación permite un contraste infinito que dota a las imágenes de un realismo sin precedentes. A esto se suma una mejora sustancial en la luminosidad, alcanzando un 220 % más de brillo respecto a generaciones anteriores, lo que garantiza colores más vibrantes y un mayor nivel de detalle. Además, es compatible con Dolby Vision y ofrece sonido envolvente de Dolby Atmos.

En el interior de esta Smart TV encontramos el procesador 4K α11 Gen2, el chip más potente de la marca hasta la fecha. Es 6,7 veces más inteligente que sus predecesores y está diseñado específicamente para trabajar con la IA. Su función es mejorar la calidad tanto de la imagen como del sonido, gestionando con precisión los 33 millones de puntos de luz independientes del panel. Por otro lado, decir que a nivel de conectividad tiene cuatro puertos HDMI, una entrada Ethernet, dos entradas RF, tres USB 2.0, una salida digital óptica de audio, una ranura CI, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6.

Por último, la experiencia se completa con webOS 25, un sistema operativo que se renueva año tras año, integrando nuevas funciones de IA y asegurando que el televisor esté preparado para el futuro, incluidos los próximos cambios en la TDT. Todo esto se maneja de forma intuitiva con el mando Magic Remote y su puntero inalámbrico.

