"No me creía su precio": estos realme con cancelación de ruido y 52 horas de autonomía bajan a 62 euros

Hay sonidos que quieres escuchar, como una canción, una llamada o un pódcast, y otros que, simplemente, te sobran, como el tráfico, las voces de fondo, el metro o el ruido de la oficina. Y llega un punto en el que lo que necesitas ya no son unos auriculares más, sino un lugar propio donde poder concentrarte, desconectar o simplemente disfrutar sin interrupciones.

Ahí entran en escena los realme Buds Air 7 Pro, unos auriculares que no buscan ser los más caros, sino de los más completos en su rango de precio. Y lo sorprendente no es todo lo que hacen, que te lo contaré en este artículo, sino que se quedan a 62 euros gracias a esta oferta de AliExpress, consiguiendo un equilibrio entre tecnología real y precio accesible que los convierte en una compra muy seria.

Estos auriculares tienen un precio oficial de 119,99 euros, y esto es algo que hemos podido comprobar en la tienda de realme. Para que te hagas una idea, ahora mismo en PcComponentes cuestan 84 euros, mientras que en Amazon bajan hasta los 74,98 euros. Cualquiera de estos es un buen precio, pero AliExpress lo barre al permitirnos comprarlos por 62 euros. Es un descuento bastante interesante en unos auriculares dispuestos a cambiar tu forma de escuchar y también de disfrutar del silencio.

Los realme Buds Air 7 Pro y un sonido que no se conforma

Lo primero que notas al ponerte los Buds Air 7 Pro es que su sonido tiene algo especial. No es el típico perfil barato ni un intento de compensar carencias con graves exagerados, aquí hay intención. El DAC dedicado procesa la señal con más precisión, el sistema crossover de doble unidad divide el audio para que cada frecuencia tenga su espacio, y el resultado es una mezcla sorprendentemente equilibrada.

Los graves llegan con cuerpo, pero sin invadir. Los agudos se abren con más claridad de la que esperas en este rango. Y los medios tienen una nitidez cálida que funciona en distintos géneros musicales. También incluyen un ecualizador multidireccional que permite moldear el sonido según tu estilo, y la optimización tridimensional añade un toque de profundidad que aporta sensación de espacio. Si buscas algo que suene natural, creo que estos auriculares te sorprenderán.

La cancelación activa de ruido es, sin duda, uno de sus grandes argumentos. Con 53 dB de reducción y un ancho de banda que llega hasta los 5000 Hz, los Buds Air 7 Pro no solo atenúan graves, sino también medias y altas frecuencias que en muchos auriculares económicos siguen colándose. Es algo que notas en situaciones reales, como en el metro, en una cafetería o en casa. Y la cancelación adaptativa completa el conjunto. El sistema escucha el entorno y ajusta la intensidad automáticamente, siendo más fuerte en exteriores y más suave en interiores.

En unos auriculares como estos, la autonomía es la diferencia entre disfrutar sin preocupaciones o estar pendientes de porcentajes. Los Buds Air 7 Pro presumen de hasta 52 horas de autonomía de uso combinando auriculares y estuche, una cifra que te da margen para unos cuantos días sin pensar en cargarlos. Y si un día vas con prisa y te los encuentras sin batería, con solo 10 minutos de carga tendrás energía suficiente para 11 horas de uso.

Con todo esto, los realme Buds Air 7 Pro no buscan competir en lujo ni en precio, sino en experiencia. Y la experiencia que ofrecen, teniendo en cuenta su precio, es sorprendentemente completa: un sonido nítido, cancelación eficaz, IA útil y autonomía gigantesca. Son auriculares que funcionan en el día a día, que te acompañan por naturalidad. Y por 62 euros son una compra difícil de discutir.

