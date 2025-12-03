Compacta, ligera y portátil: la Nintendo Switch Lite baja su precio para que te des el capricho

Hay días en los que jugar, más que un plan, es un refugio. Y muchas veces no necesitas una tele enorme, ni un mando avanzado, ni la luz apagada del salón. A veces lo que quieres es algo más sencillo: un hueco en tu mochila, una partida rápida en el tren, un rato de desconexión en la cama al final del día... Las consolas de sobremesa no caben ahí, pero ahí otra forma de jugar que sí lo hace.

Esa forma ligera, portátil y sin complicaciones es la que recoge la versión más compacta de la consola de Nintendo, la Switch Lite. Es un dispositivo que, lejos de buscar la potencia máxima a la experiencia más premium, apuesta por lo esencial: disfrutar donde estés y cuando tú quieras.

Probablemente sepas que esta consola tiene un precio oficial de 219,99 euros pero ahora la podemos conseguir por debajo de ese precio gracias a esta oferta de AliExpress. Además, nos la envían desde España y con envío y devolución gratis para que no nos tengamos que preocupar por nada. Un buen regalo de Navidad para alguien que sepas que va a disfrutar de los videojuegos.

Nintendo Switch Lite: una consola que cabe en tu rutina

La Switch Lite es una consola que parece hecha para tus manos. Transmite una sensación de ligereza que sorprende cuando la tienes delante por primera vez. Pesa alrededor de 275 gramos así que la podrás utilizar durante largas jornadas sin sentir fatiga, y hace que puedas llevarla en cualquier bolso o mochila sin apenas notarlo.

Tiene un tamaño suficiente como para poder sostenerla con firmeza pero sin un volumen exagerado que podría llegar a resultar incómodo. En esta consola todo está integrado: cruceta, botones, palancas, gatillos. Nada se desmonta sino que está lista siempre, sin accesorios obligatorios.

La pantalla de 5,5 pulgadas es más grande de lo que puede parecer en la ficha técnica. Y en su interior, igual que su hermana mayor, integra un procesador NVIDIA con 32 GB de almacenamiento interno, que además son ampliables a través de microSD. También tiene capacidad para ejecutar prácticamente todo el catálogo de juegos disponibles para Switch, desde Zelda hasta Pokémon.

Es verdad que la Switch Lite renuncia al modo televisor y prescinde de los Joy-Con desmontables, pero lo hace con el objetivo de simplificar. Quiere ser una consola que se entienda sola, que está siempre lista y que solo dependa de tus manos y de tu tiempo. A cambio de no poder conectar la consola a la tele, ganas un dispositivo más ligero, pensado para el día a día.

