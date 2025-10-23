Decir que es barata es quedarse corto: esta tableta de 10,1 pulgadas está a precio de derribo

Aunque para muchos el iPad de Apple es considerada la mejor tableta, también es cierto que, incluso el modelo más económico, puede estar fuera del alcance del presupuesto de muchos usuarios. Sin embargo, el mercado de tabletas Android es mucho más competitivo, de ahí que haya modelos muy económicos. Por ejemplo, si buscas una tableta que sea muy barata y lleve una de las últimas versiones de Android, te recomendamos la DOOGEE Tab A9 Pro, que además tiene doble descuento en Amazon.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

En la web de DOOGEE cuesta 128,81 euros euros más gastos de envío, pero en Amazon se puede conseguir por apenas 85,99 euros, siempre y cuando marques la casilla aplicar cupón de 15 euros. Tienes hasta el 2 de noviembre para usar el cupón. ¿Y qué opinan los usuarios de esta tableta? Pues bien, las pocas reseñas que tiene son muy positivas, y esto se ve reflejado en la puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Ahorra 42,82 euros comprando la DOOGEE Tab A9 Pro en Amazon

El diseño de esta tableta gira en torno a una pantalla IPS de 10,1 pulgadas con resolución HD (1.280 por 800 píxeles), suficiente para disfrutar de series, películas o navegar por Internet. Aquí podríamos decir que cumple. La calidad de la imagen es bastante buena, al igual que los ángulos de visión. También incorpora dos altavoces que, aunque sencillos, aportan una experiencia más inmersiva que la de otros modelos en este rango de precio.

A nivel interno monta un procesador Unisoc T310 y 4 GB de RAM ampliables virtualmente hasta 20 GB, lo que asegura un buen rendimiento en tareas poco exigentes. Además, si los 128 GB de almacenamiento se quedan cortos para tus aplicaciones, juegos y archivos, puedes usar una tarjeta microSD de hasta 2 TB.

Respecto a la autonomía., lleva una una batería de 6.580 mAh que ofrece cerca de 6 horas de reproducción de vídeo. No es su punto fuerte, pero tampoco está nada mal. En cuanto al sistema operativo, viene con Android 15. Sobre la actualización a Android 16, DOOGEE no ha dicho nada al respecto.

No hace falta decir que la DOOGEE Tab A9 Pro no busca competir con otras tabletas más caras, sino ofrecer un equilibrio entre prestaciones y precio asequible. Por menos de 90 euros puedes tener una tableta con un hardware solvente, una autonomía bastante decente y una de las versiones más recientes de Android.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.