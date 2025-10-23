La AEMET alerta de lluvias fuertes y un desplome de las temperaturas este fin de semana

La borrasca Benjamín, la segunda de gran impacto de la temporada, está dejando este jueves vientos huracanados y un fuerte temporal marítimo, con olas de hasta ocho metros y rachas que han alcanzado los 167 kilómetros por hora en Matxitxako (Vizcaya) y los 136 km/h en Valdezcaray (La Rioja).

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene avisos por viento y fenómenos costeros adversos en casi toda España, salvo en Andalucía, Canarias y Extremadura, con especial incidencia en la fachada cantábrica, donde el temporal está siendo más severo.

Desde la agencia meteorológica se recomienda "extremar la precaución" y consultar los avisos actualizados antes de realizar desplazamientos o actividades al aire libre. El viento, además, se reforzará por la tarde en el este peninsular y en el área mediterránea con el avance del frente asociado a la borrasca,

Fin de semana inestable con nuevas borrascas y lluvias generalizadas

El viernes se espera una jornada más estable, aunque persistirán las lluvias en el norte y centro de la Península. Los vientos amainarán respecto jueves y las temperaturas subirán, especialmente en el sur, donde ciudades como Huelva, Córdoba, Sevilla, Granada o Málaga podrían alcanzar los 32 a 34 grados.

A partir del sábado, la llegada de nuevas borrascas atlánticas y la formación de una baja en el Mediterráneo mantendrán un tiempo inestable, con lluvias repartidas por buena parte del territorio. Ese día, las lluvias afectarán sobre todo al norte y centro, mientras que el domingo se extenderán al Cantábrico, sur, este peninsular y Baleares.

Un frente más activo traerá lluvias intensas

Por su parte, eltiempo.es, indica que a última hora del viernes, un frente mucho más activo llegará por el oeste peninsular provocando lluvias generalizadas e intensas durante el fin de semana, además de un fuerte descenso de la temperaturas debido a la llegada de una masa de aire frío desde el norte.

Durante la madrigada y la mañana del sábado, el frente avanzará avanzará por gran parte de la mitad norte peninsular, dejando lluvias intensas en Castilla y León, el oeste del sistema Central, la cordillera Cantábrica, el norte del Ibérico, Aragón e incluso Cataluña. Según el portal de información meteorológica, las precipitaciones se mantendrán durante la tarde del sábado en el Cantábrico oriental, Madrid y el norte de Extremadura y Castilla-La Mancha.

El domingo, el frente se desplazará hacia el sur, con lluvias que abarcarán gran parte de la península e incluso Baleares. Eltiempo.es señala que las zonas más afectadas serán Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, norte de Andalucía, interior de la Comunidad Valenciana, Murcia y Teruel, con lluvias que también podrían ser fuertes en el este de Cataluña y Baleares.

Las acumulaciones de lluvia podrían alcanzar entre 50 y 70 mm en áreas del suroeste de Galicia, sur de Castilla y León, norte de Extremadura, el Cantábrico oriental, el norte del Ibérico y los Pirineos.

Desplome térmico

El descenso térmico será notable en el norte, donde ciudades como Huesca o Burgos no superarán los 15 grados, mientras que en el valle del Guadalquivir aún se alcanzarán los 30 a 32 grados, según la previsión de la AEMET. Ya el domingo, se espera un descenso generalizado de las temperaturas, con valores 3 a 5 grados por debajo de lo habitual en el norte y más normales para la época en el sur.