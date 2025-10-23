Sección patrocinada por
Última hora de la borrasca Benjamín, en directo: la AEMET lanza la alerta roja en Cantabria y País Vasco
El viento, el oleaje y las lluvias activan este jueves avisos en 35 provincias
El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca Benjamín a la Península hará que se activen este jueves los avisos en un total de 35 provincias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso rojo (riesgo extremo) por temporal marítimo en Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro), donde se esperan olas combinadas del noroeste de 7 a 8 metros y vientos del oeste o noroeste con rachas de 62 a 74 km/h (fuerza 8), que podrán alcanzar 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro.
Además, hay avisos por oleaje de nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo, Girona y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa). También habrá avisos de nivel naranja pero por viento en Tarragona, con rachas máximas de 90 km/h y viento de componente oeste.
En cuanto al resto de avisos por oleaje, se darán en Castellón, Valencia, Tarragona, Barcelona, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Mientras, las provincias con avisos por lluvia serán A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en Ourense y Pontevedra.
Además, las restantes provincias con avisos por viento serán Alicante, Valencia, Castellón, La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana), Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Murcia (Altiplano de Murcia), Comunidad de Madrid (Sierra de Madrid), A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Barcelona, Lleida, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Cantabria (Litoral cántabro, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Ibiza y Formentera, Mallorca, Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano, Litoral oriental asturiano, Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Huesca, Teruel y Zaragoza.
Ultima hora de la borrasca Benjamín, en directo hoy
Alertas naranjas por oleaje y viento
- Avisos por oleaje de nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo, Girona y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa).
- Avisos de nivel naranja pero por viento en Tarragona, con rachas máximas de 90 km/h y viento de componente oeste.
La AEMET pide "mucha precaución"
El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha pedido "mucha precaución" por el impacto de esta segunda borrasca de gran impacto de la temporada, nombrada Benjamín por el servicio meteorológico francés.
Olas de hasta 8 metros de altura
La alerta roja afecta al litoral cántabro y asimismo al de ambas provincias costeras vascas a causa de vientos marítimos de hasta 74 kilómetros por hora, y de hasta 88 kilómetros por hora mar adentro, con olas de 7 a 8 metros de altura.
La borrasca Benjamín activará alerta roja en el litoral cántabro y vasco
La influencia de la borrasca Benjamín en España, que ya se ha dejado notar en Galicia, activa la alerta roja este jueves en el litoral de Cantabria y el País Vasco, por riesgo extremo de temporal marítimo y fuertes vientos que podrán dejar olas de 8 metros, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
