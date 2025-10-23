Última hora de la borrasca Benjamín, en directo: la AEMET lanza la alerta roja en Cantabria y País Vasco

El viento, el oleaje y las lluvias provocados por la llegada de la borrasca Benjamín a la Península hará que se activen este jueves los avisos en un total de 35 provincias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido aviso rojo (riesgo extremo) por temporal marítimo en Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria (litoral cántabro), donde se esperan olas combinadas del noroeste de 7 a 8 metros y vientos del oeste o noroeste con rachas de 62 a 74 km/h (fuerza 8), que podrán alcanzar 75 a 88 km/h (fuerza 9) mar adentro.

Además, hay avisos por oleaje de nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo, Girona y Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano-costa y Litoral oriental asturiano-costa). También habrá avisos de nivel naranja pero por viento en Tarragona, con rachas máximas de 90 km/h y viento de componente oeste.

En cuanto al resto de avisos por oleaje, se darán en Castellón, Valencia, Tarragona, Barcelona, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca. Mientras, las provincias con avisos por lluvia serán A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en Ourense y Pontevedra.

Además, las restantes provincias con avisos por viento serán Alicante, Valencia, Castellón, La Rioja (Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana), Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Comunidad Foral de Navarra (Vertiente cantábrica de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra), Murcia (Altiplano de Murcia), Comunidad de Madrid (Sierra de Madrid), A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Barcelona, Lleida, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Cantabria (Litoral cántabro, Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro), Ibiza y Formentera, Mallorca, Principado de Asturias (Litoral occidental asturiano, Litoral oriental asturiano, Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa), Huesca, Teruel y Zaragoza.

Ultima hora de la borrasca Benjamín, en directo hoy