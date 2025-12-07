Deja de buscar auriculares gaming porque estos Razer lo tienen todo a un precio difícil de creer

Si buscas unos auriculares gaming con un diseño moderno y elegante a partes iguales y sin iluminación RGB, te recomendamos los Razer Barracuda X (2022), que también los puedes usar para escuchar música fuera de casa. Además, al tener un 33 % de descuento en Amazon es un buen momento para comprarlos. Tampoco está de más mencionar que tienen más de 7.100 valoraciones y una puntuación de 4,2 estrellas sobre 5.

El precio de venta recomendado de los Razer Barracuda X (2022) es de 119,99 euros, pero ahora mismo puedes hacerte con ellos en Amazon por solo 79,99 euros. Aunque no es el precio mínimo histórico, sigue siendo una oferta muy atractiva que vale la pena aprovechar. Si estas interesado, será mejor que los añadas a la cesta lo antes posible, ya que no sabemos hasta cuándo tendrán este descuentazo.

Unos auriculares cómodos y de calidad a un precio muy competitivo

A nivel de diseño, Razer no solo ha tenido en cuenta la ergonomía, sino también la ligereza, y es que estos auriculares solo pesan 250 gramos. Es más, la comodidad está garantizada gracias a sus almohadillas de espuma viscoelástica que se adaptan muy bien y sin apretar. En este sentido, es difícil sacarles algo negativo. Ahora bien, como todo, no son perfectos.

Pero de nada serviría que fueran cómodos si no se escucharan bien, y aquí es donde Razer saca pecho con sus diafragmas de 40 mm Razer TriForce. Su diseño patentado en tres partes permite afinar los agudos, medios y graves por separado. El resultado es un sonido más nítido y rico, lo que se traduce en una mayor inmersión cuando juegas. ¿Lo mejor? También podemos decir lo mismo al escuchar música.

La versatilidad es, sin duda, otro de sus puntos fuertes. Cuentan con el sistema Razer SmartSwitch Dual Wireless; imagina que estás jugando en tu consola o PC con la conexión de 2,4 GHz y, de repente, recibes una llamada en el móvil. Gracias a su doble conectividad, los auriculares pueden alternar automáticamente al Bluetooth para que contestes la llamada y, al colgar, volver al audio del juego sin que tengas que quitarte los cascos ni tocar los controles.

Por otro lado, el micrófono cardioide Razer HyperClear, que se encarga de eliminar el ruido ambiente y que tus amigos te escuchen perfectamente, es extraíble. Esto significa que cuando termines de jugar, puedes quitar el micrófono en un segundo y convertirlos en unos elegantes auriculares para usar con tu móvil. Y para rematar, olvídate de tener que ponerlos a cargar constantemente: su batería ofrece una autonomía de hasta 50 horas con una sola carga.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.