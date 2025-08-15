Difícil creer el precio de este iScooter que se pliega, sube cuestas y te lleva hasta 30 km sin quejarse

Creo que cada vez somos más los que queremos movernos sin perder tiempo en atascos, sin depender de transporte público y, puestos a pedir, sin gastar medio sueldo en gasolina. Afortunadamente, la movilidad urbana está cambiando, de ahí que los patinetes eléctricos se hayan convertido de una de las soluciones más prácticas y sostenibles del momento.

Es una realidad que no todos los patinetes están pensados para lo mismo. Algunos priorizan la potencia, otros el diseño, otros suben el precio por encima de lo necesario... Pero también hay algunos que destacan por su equilibrio bien pensado, que no buscan ser los más rápidos ni los más tecnológicos, solo los más útiles.

Justo ahí podríamos encuadrar al iScooter i9, un patinete urbano, compacto, eficiente y fácil de usar que ahora podemos comprar rebajado en AliExpress. Se queda rondando los 150 euros, que no está nada mal si tenemos en cuenta que, tal y como indica la web oficial, tiene un precio recomendado de 299 euros. Poder conseguir un patinete por este precio, ya es un chollo en sí mismo.

iScooter i9: urbano, plegable y cómodo

La estructura de este patinete se presenta como ligera pero resistente, de ahí que pueda soportar hasta 120 kilos de carga sin tener que sacrificar su maniobrabilidad. Tiene un diseño sobrio y funcional que no necesita florituras, solo líneas rectas, acabados cuidados y una paleta de colores discreta con la que busca integrarse en el entorno urbano.

Tiene un sistema de plegado rápido que te permitirá cogerlo para llevarlo a casa, subirlo al transporte público o guardarlo en algún rincón de tu casa en cuestión de segundos. Los puños son ergonómicos y antideslizantes, para mejorar el control en trayectos largos, y su manillar tiene una pantalla LED integrada que ofrece una lectura clara incluso bajo el sol. En ella podrás ver la velocidad, el nivel de batería y el modo de conducción que tengas activado.

Porque no tiene uno sino 3 modos de conducción entre los que podrás elegir en función del ritmo que quieras llevar, de la batería o de la prisa que tengas. El primero es el modo Eco, pensado para zonas peatonales y para ahorrar batería. El segundo, el normal, que alcanza los 20 km/hora y es ideal para trayectos mixtos. El último, el sport, que alcanza los 25 km/hora, siendo esta la máxima velocidad permitida en nuestro país.

Alcanzar esa velocidad no debería ser difícil gracias a su motor de 350 W si nos encontramos en plano, aunque es normal que en las subidas le cueste mantener esa velocidad. A su favor juega también el hecho de contar con tracción trasera que mejora la estabilidad en las frenadas.

Para no dejarte tirado de camino a clase, a la oficina o a casa, este iScooter i9 ofrece hasta 30 km de autonomía. Ya sabes que es una cifra que bailará en función del peso del conductor, la velocidad o el tipo de recorrido. En cualquier caso, debería ser más que suficiente para hacer tu recorrido diario sin necesidad de acabar arrastrándolo. Además, la batería es extraíble y eso supone un extra de comodidad porque la podrás quitar y llevarla contigo a casa, al trabajo o a clase sin necesidad de subir todo el patinete.

Sus ruedas de 8,5 pulgadas no tienen cámara, y eso significa que no habrá pinchazos. Lo que sí habrá es una buena adherencia y durabilidad, incluso en días de lluvia o sobre terrenos irregulares. Todo esto, por unos 150 euros, algo que hace solo unos años era impensable.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.