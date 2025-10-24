Diseño prémium y tecnología QD Mini LED: esta Smart TV Xiaomi no tiene competencia por debajo de los 495 euros

Si buscas buscas una Smart TV con tecnología QD Mini LED que sea barata, la Xiaomi TV S Mini 55 2025 es una de las mejores opciones que hay ahora mismo. Su panel 4K UHD de 55 pulgadas, además de ofrecer una calidad de imagen superior a la de otros televisores en su rango de precio, también cuenta con una serie de características que lo colocan un escalón por encima.

No está de más mencionar que este televisor tiene un precio recomendado de 599 euros, pero lo puedes encontrar por 499 euros en la web de Xiaomi y por 490,85 euros en Amazon y MediaMarkt. Aunque es fácil encontrar otros televisores de 55 pulgadas más baratos, hay que tener en cuenta que suelen llevar un panel LED tradicional, por lo que no están a la altura en cuanto a calidad de imagen si los comparamos con la propuesta de Xiaomi.

Un televisor con Google TV y tecnología QD Mini LED

Este televisor lleva Google TV Xiaomi

Con un marco prácticamente invisible y una relación pantalla-cuerpo del 97,74 %, la experiencia a la hora de ver una película o serie en esta Smart TV es increíble. Ahora bien, la verdadera magia, está en su panel. Gracias a la tecnología QD Mini LED y la compatibilidad con Dolby Vision IQ, ofrece un contraste espectacular, con negros profundos y un nivel de brillo más alto. También cuenta con una tasa de refresco de 144 Hz, lo que garantiza una gran fluidez.

Al contrario que otros televisores que llevan Tizen OS, Titan OS, Fire TV o webOS, este lleva Google TV. Así pues, no te preocupes, podrás ver todas sus series favoritas, ya sea en Netflix, Disney+, Prime Video u otra plataforma de streaming. Y hablando de series, no está de más mencionar que soporta Dolby Atmos, lo que se traduce en un sonido más envolvente. A nivel interno incorpora dos altavoces de 12,5 vatios.

Por último, no podemos dejar pasar por alto la conectividad, otro de los puntos fuertes de esta Smart TV. Tiene tres puertos HDMI 2.1, dos USB 3.0, un puerto Ethernet, una salida de audio digital óptica, un conector para auriculares de 3,5 mm, una ranura CI+, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6.

Si los televisores más asequibles no te convencen por su calidad de imagen, estamos seguros de que el Xiaomi TV S Mini 55 2025 te sorprenderá. Además, ahora que está rebajado 108,15 euros en Amazon y MediaMarkt, es un buen momento para comprarlo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.