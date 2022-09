Tizen (Samsung) vs WebOS (LG): ¿qué sistema operativo de Smart TV es mejor?

Al plantearse la compra de un televisor, es habitual valorar aspectos como la diagonal de pantalla, el panel y la tecnología que emplea, conectividad, diseño, sonido o precio, pero mucho menos la plataforma de software sobre la que funciona, su sistema operativo. Un aspecto que resulta clave al elegir un ordenador o un móvil, a menudo pasa desapercibido en la decisión de compra de una televisión, lo que tiene varias razones.

Al contrario de lo que sucede en estos dispositivos, del sistema operativo de un televisor no necesita ser tan versátil. Es, en este aspecto, un software mucho más enfocado cuyo principal objetivo debe ser lograr una experiencia de usuario fluida y acceso a las aplicaciones de terceros que demandan los consumidores. En el caso de las dos principales marcas del mercado, tanto Tizen (Samsung) como WebOS (LG) cumplen y ofrecen una experiencia de uso sólida, pero hay algunas diferencias que pueden inclinar la balanza de un lado u otro para determinados consumidores.

Tizen en un televisor Samsung. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Samsung.

Los orígenes de ambas plataformas están ya bastante alejados de lo que son hoy en día. WebOS fue lanzado por primera vez en 2009 como un sistema operativo para móviles y tabletas basado en Linux y desarrollado por Palm. No tuvo demasiado éxito en un mundo en el que Android e iOS crecían de forma imparable y terminó siendo adquirido por Hewlett-Packard. Esta compañía lo vendió a LG quien comenzó a usarlo en sus Smart TV en 2013.

WebOS, en sus orígenes, en un dispositivo Palm. FOTO: La Razón (Custom Credit)

Tizen, por su parte, fue concebido inicialmente por Intel y Samsung como sistema operativo para móviles, netbooks (portátiles de bajas prestaciones), wereables, sistemas de infoentretenimiento para vehículos y, sí, Smart TV. Basado en Linux y diseñado para utilizar aplicaciones HTML 5, Samsung lanzó algunos móviles, tabletas y relojes inteligentes a partir de 2013 con Tizen tras fusionarlo con Bada, otro intento de Samsung de competir con Android en móviles, y la compañía lo usa como sistema operativo de sus Smart TV desde 2015.

En 2022, tanto WebOS 6 como Tizen 6 son plataformas maduras pero cuyo rendimiento también depende de las especificaciones técnicas de cada televisor en cuanto a procesador y memoria. WebOS tiene la reputación de ser el más rápido y la agilidad con la que se maneja es uno de los puntos más apreciados por sus usuarios, pero en televisores de gama media y alta los dos responden sin ningún retraso. Es en televisores con más bajas prestaciones donde se puede apreciar una ventaja de WebOS frente a Tizen.

Magic Remote, el mando de televisión para usar con WebOS. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de LG.

En la facilidad de uso es esencial el mando de control. Los que acompañan las televisiones actuales de Samsung y LG, ambos con botones dedicados para las principales plataformas de streaming y rueda para que la navegación sea más intuitiva, presentan características similares. La principal diferencia es que el de LG cuenta con panel numérico, lo que permite más opciones, y más botones dedicados a plataformas de streaming: Disney+ y Rakuten TV además de Netflix y Prime video, presentes en ambos.

One Remote, el mando de Samsung. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Samsung.

El aspecto de la interfaz de WebOS y Tizen es similar. Ambos emplean un diseño en el que las aplicaciones se muestran en una hilera en la parte inferior de la pantalla, reservando la mayor parte del espacio para recomendaciones, atajos directos y widgets como el del tiempo. WebOS permite reordenar los iconos a gusto del usuario y Tizen cambiarlos para lograr un interfaz más personal. Este último añade a la barra de aplicaciones accesos directos a algunos ajustes del televisor.

Ambos sistemas operativos cuentan con las principales apps de streaming y otros servicios de contenidos que demandan los clientes, pero el catálogo general de LG, que llega las 350, es más amplio que el de Tizen. Las dos marcas muestran publicidad en su pantalla principal, pero WebOS da la opción de desactivarla desde los ajustes.

WebOS puede configurarse para controlar otros dispositivos conectados al televisor y Tizen puede hacerlo, además, con otros electrodomésticos conectados a Internet como lavadoras o luces. También se sincroniza con facilidad con un teléfono Samsung, de forma que puede proyectar su contenido en la pantalla del televisor simplemente dándole un toque con el móvil.

Tizen puede servir como "hub" para otros dispositivos IoT del hogar con SmartThings. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de Samsung.

Samsung TV Plus, es una función de la marca, con botón dedicado en el mando, que ofrece 1.000 canales de televisión gratuitos en más de 23 países. LG también ofrece canales gratuitos, pero en menor número. Otro extra reseñable que ofrece Tizen es acceso a la Tienda de arte de Samsung que contiene más de 1.500 obras y permite darle una función decorativa al televisor. Ambos sistemas cuentan con soporte para Alexa y el asistente de Google, pero Samsung lo ofrece también para Bixby, su propio asistente de voz.

WebOS. FOTO: La Razón (Custom Credit) Cortesía de LG.

En resumidas cuentes, se puede considerar a WebOS una plataforma algo más ágil que Tizen en determinados casos, con más aplicaciones, aunque Samsung no carece de nada esencial, más opciones de personalizar el interfaz al poder reordenar los iconos y un mando más completo. Samsung, por su parte, ofrece mejores opciones de conectividad y control de otros dispositivos, más contenido gratuito y soporte para Bixby que LG no tiene. El interfaz no difiere mucho entre ambos y la navegación es similar, por lo que la decisión entre un sistema operativo y otro dependerá, para la mayoría de usuarios, de otros aspectos del televisor que encajen en lo que busca el comprador.