Elegancia, precisión y gran autonomía en este smartwatch Amazfit que tiene un precio atractivo

Amazfit es una de esas marcas que, a lo largo del año, lanza al mercado una gran variedad de relojes inteligentes. Por ejemplo, a mediados de febrero de este año pusieron a la venta el Amazfit Active 2, y por sus características no pasó desapercibido. Pues bien, dicho smartwatch ahora tiene un 17 % de descuento en Amazon y un precio muy competitivo, así que es un buen momento para comprarlo.

En el momento de escribir estas líneas el Amazfit Active 2 está disponible por 82,99 euros en Amazon, mientras que en la web de Amazfit cuesta 99,90 euros. Al precio actual, es uno de los mejores de su categoría que puedes comprar. Por cierto, estamos hablando del modelo de 44 mm. Ahora que hemos hablado del precio, es momento de echar un vistazo a sus características para ver qué ofrece.

Un reloj inteligente elegante repleto de funciones

El Amazfit Active 2 presume de un diseño elegante que queda bien con cualquier ropa. En cuanto al bisel de acero inoxidable, no solo aporta una mayor resistencia, sino que le da un toque clásico y sofisticado. No menos impresionante es su pantalla AMOLED de 1.32 pulgadas que se ve perfectamente incluso bajo el sol. El modelo que en oferta está equipado con una correa de silicona negra, diseñada para ser transpirable y cómoda.

En su interior encontramos el sensor BioTracker 6.0 PPG. Además de destacar por su fiabilidad, monitoriza la frecuencia cardíaca, lleva a cabo un análisis del sueño, mide el nivel de oxígeno en sangre y más. En este aspecto, es muy completo y no tiene nada que envidiar a los modelos de la competencia.

Si eres de los que que hacen ejercicio al aire libre, te encantará saber que cuenta un GPS rápido y preciso. De hecho, soporta 5 sistemas de posicionamiento por satélite. A esto hay que sumar más de 160 modos de entrenamiento, su resistencia al agua de hasta 50 metros y la presencia de un barómetro.

Por otro lado, no está de más mencionar que permite la descarga gratuita de mapas y ofrece indicaciones giro a giro directamente en pantalla o a través de tus auriculares. Otro punto a destacar es la autonomía: hasta 10 días de uso típico, hasta 19 días activando el modo ahorro de batería y hasta 5 días de uso intensivo.

Llegados a este punto, podríamos decir que el Amazfit Active 2 no solo cumple, sino que supera las expectativas de lo que un smartwatch de este rango de precio debe ofrecer. Si buscas un reloj inteligente que sea una apuesta segura a corto, medio y largo plazo, entonces no dejes pasar esta oferta y hazte con él ante de que se agote.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.