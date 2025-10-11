Apple lo ha vuelto a hacer: su smartwatch salva la vida de un submarinista en pleno ascenso

Apple ha hecho un trabajo encomiable en el desarrollo de su Apple Watch. No solo ofrece grandes servicios de conectividad, mensajería y monitorización de entrenamiento, es un reloj capaz de salvar vidas. Y esto es muy valioso para los consumidores, especialmente teniendo en cuenta que su precio no es excesivamente elevado. Los relojes inteligentes ya no dan la hora, ahora te dan la vida.

Y no es la primera vez que esto sucede. El Apple Watch ha salvado la vida de cientos y cientos de usuarios a través de funciones de gran utilidad —y no estánexclusivamente relacionadas con la salud— como la detección de accidentes de tráfico, la detección de la apnea del sueño, los servicios de emergencia SOS vía satélite o la monitorización del ritmo cardíaco. Como aquella vez en la que un Apple Watch salvó la vida de un joven de 22 años al detectar un ritmo cardíaco irregular en reposo.

En esta ocasión, el Apple Watch ha vuelto a demostrar por qué es un reloj inteligente que merece la pena comprar al salvarle la vida a un submarinista que se encontraba en plena ascensión hacia la superficie. Lo estaba haciendo a tal velocidad, que sus órganos podrían haber implosionado.

Su Apple Watch le alertó sobre el grave peligro de su ascenso

Kshitij Zodape, un hombre hindú de 26 años que trabaja en una plataforma de e-commerce y es un gran aficionado a la tecnología; estaba realizando una inmersión junto a un instructor en la bahía de Bengala, cerca de Pondicherry, una antigua colonia francesa de la India, y cuando se encontraba dispuesto a salir del agua, comenzaron los problemas...

Al parecer, el submarinista se había sumergido a unos 36 metros de profundidad cuando su cinturón de peso se desprendió. Esto no solamente detuvo su inmersión, sino que además lo impulsó hacia la superficie. Kshitij era consciente que estaba en una situación muy peligrosa, pero no podía hacer nada. No podía controlar su ascenso ni pedir ayuda... y la velocidad de ascenso era cada vez mayor. Estaba impotente, presa del caprichoso destino del océano Índico.

Kshitij Zodape, durante una de sus inmersiones Kshitij Zodape Instagram

Por suerte, su Apple Watch Ultra comenzó a hacer sonar una estridente sirena que su instructor alcanzó a escuchar en la silenciosa serenidad del mar. Ascender a altas velocidades desde esa profundidad puede resultar catastrófico para el cuerpo humano. Bajo el agua, el cuerpo se comprime debido a la presión y al ascender muy rápido es posible que los pulmones se expandan como un globo hasta reventar.

Kshitij Zodape

Desde India Today informan que el submarinista agradeció a Apple haber diseñado un producto tan valioso y escribió un correo electrónico a Tim Cook. ¡Tal vez veamos la historia en el próximo evento especial de la firma!