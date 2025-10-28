No es un error: este altavoz JBL suena increíble, carga tu móvil y ahora está más barato que nunca

La cuenta atrás para la llegada del Black Friday ha comenzado, aunque no hace falta esperarse para conseguir un buen altavoz Bluetooth mucho más barato que de costumbre, pues el popular JBL Charge 5 tiene en estos momentos un descuentazo que lo ha dejado a precio mínimo histórico. Y como lo más probable es que vuelva a subir de precio, te recomiendo hacer su compra cuanto antes.

El precio recomendado de este altavoz de JBL es de unos 199,99 euros, aunque desde que se ha lanzado a la venta un nuevo modelo está más barato. De hecho, su precio no ha parado de bajar, pero ahora, gracias a un descuento del 45%, lo podemos añadir a nuestra cesta de la compra por unos 109,95 euros en Amazon.

Compra el altavoz JBL Charge 5 a precio mínimo histórico

El JBL Charge 5 es en estos momentos uno de los altavoces portátiles más completos que podemos encontrar. Diseño resistente, sonido de calidad, buena autonomía y funciones extras que marcan la diferencia son algunos de los motivos de peso por los que merece mucho la pena su compra.

Centrándonos en el apartado de sonido, que es lo principal en un altavoz, nos encontramos con que en su interior lleva instalado un driver de gran amplitud optimizado y un tweeter dedicado que nos brindan una potencia máxima de 40 W. A esto debemos sumarle una tecnología JBL Original Pro, la cual se caracteriza por garantizarnos unos agudos muy nítidos y unos graves potentes, algo que en gran parte se debe a que dispone de dos radiadores pasivos para reforzar las frecuencias.

Y si hablamos sobre su diseño, aunque no sea el modelo más compacto de la marca, podemos apreciar que sigue la línea habitual al estar fabricado plástico y tejido de malla reciclado, pesa aproximadamente unos 960 gramos para facilitar su transporte y dispone de una certificación IP67 que lo hace resistente tanto al agua como al polvo.

Como buen compañero de aventuras, este altavoz tampoco se queda corto en autonomía. Su batería llega a ofrecernos hasta 20 horas de reproducción continua para acompañarnos durante casi todo un día completo o darle numerosos usos hasta que tengamos que cargarlo a través de su puerto USB-C. De hecho, algo destacable y que le da nombre a este modelo es que también podemos usar su puerto de carga para alimentar algunos de nuestros dispositivos, ya que hace lafunción de una batería externa.

Otra gran ventaja de este modelo es que, además de venir con varios botones físicos para controlar la reproducción, donde sobre todo destaca el botón PartyBoost para usarlo junto a otros altavoces compatibles de la marca con el fin de crear una experiencia más envolvente, podemos realizar diferentes ajustes desde nuestro móvil descargando la app JBL Portable, como por ejemplo ecualizar el sonido a nuestro gusto o actualizar el firmware. Sin pasar por alto que se empareja mediante Bluetooth 5.1 para garantizarnos una buena estabilidad.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.