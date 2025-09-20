No es un error: este nuevo móvil de Xiaomi con una gran pantalla a 120 Hz y 6.000 mAh no cuesta ni 120 euros

Xiaomi es una de esas marcas que suele hacer suculentas rebajas cuando estrena algunos de sus dispositivos móviles, y lo ha vuelto hacer. Hace tan solo unos días llegó por sorpresa el nuevo Xiaomi Redmi 15C, un teléfono ideal para esas personas que buscan un móvil bueno, bonito y barato que cumpla con lo básico en el día a día. Y sí, además de estar ya más barato, sorprende en varios de sus apartados.

No, no es un error. Este nuevo teléfono de Xiaomi se acaba de lanzar al mercado y ya está con descuento. En lugar de costar los 149 euros de precio recomendado, tiene una rebaja que lo deja por unos 119 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro de 40 euros con su compra. Eso sí, tendrás que darte prisa, porque la próxima semana dejará de estar tan barato.

Compra el nuevo Xiaomi Redmi 15C con oferta de lanzamiento

Xiaomi Redmi 15C Xiaomi

El Xiaomi Redmi 15C es el nuevo móvil económico de la marca, el cual ha llegado para convertirse en un nuevo superventas. Si empezamos por sus puntos fuertes, sin duda destaca su apartado visual, ya que nos asegura una experiencia inmersiva para ver contenido multimedia a través de su gran pantalla IPS de 6,9 pulgadas. Esta nos brinda una resolución de 1.640 x 720 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un pico máximo de 812 nits en el modo de alto brillo, además de que viene protegida por Gorilla Glass 3 para darle un extra de resistencia.

Otra de sus grandes bazas es la autonomía, pues incorpora una batería de 6.000 mAh que nos ofrece hasta dos días completos de uso, tanto por su capacidad como por la gran eficiencia del procesador. A lo que debemos sumarle que admite una carga rápida de 33 W para obtener el 50% en aproximadamente una media hora y una carga inversa para que podamos recargar otros de nuestros dispositivos en cualquier momento, haciendo así la función de una power bank.

¿Y qué hay sobre su rendimiento? Aquí el protagonista es un procesador MediaTek Helio G81 que rinde bastante bien en tareas básicas, sobre todo partiendo de la base que se trata de un terminal de gama de entrada. Algo que también se ve reflejado en el resto de su hardware al complementarse con 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 128 GB que se puede ampliar con una microSD. Todo funcionando bajo un sistema operativo HyperOS 2 que muy pronto se podrá actualizar.

Otro detalle interesante es que dispone de un sistema de cámara dual de 50 MP con AI para hacer fotos con un nivel de detalle aceptable y un buen color en entornos iluminados, mientras que su cámara frontal de 8 MP es ideal para selfies al utilizar un modo belleza, con el que conseguiremos unos resultados más naturales y refinados en cada toma.

Merece la pena mencionar que, a pesar de su enorme pantalla, el terminal es bastante compacto. Y con respecto a su diseño, nos encontramos un cuerpo de plástico con un acabado brillante, unas esquinas ligeramente curvadas y una certificación IP64. Sin olvidarnos de que incluye un puerto jack de 3,5 mm para auriculares, un desbloqueo por huella dactilar integrado en el botón de encendido lateral y solo es compatible con conectividad 4G.

