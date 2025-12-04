Tu escritorio te pide a gritos este ratón inalámbrico Logitech que está rebajado 69 euros

Hay ofertas que te hacen mirar dos veces el precio para asegurarte de que no es un error, y esta es, sin duda, una de ellas. Si llevas tiempo buscando dar el salto a la gama alta sin dejarte el sueldo en el intento, te recomendamos el Logitech G G502 X PLUS, sobre todo ahora que tiene un 39 % de descuento en Amazon. Como adelanto, podemos decir que es inalámbrico y que su batería ofrece una gran autonomía.

Hablamos de un ratón gaming que tiene un precio recomendado de 179 euros y que ahora mismo lo puedes encontrar en Amazon por 109,99 euros. Por lo tanto, si estabas pensando en decir adiós al ratón que usas habitualmente, este es el momento perfecto. No es el precio mínimo histórico, pero sigue siendo una oferta muy tentadora que no se ve todos los días. A todo esto, decir que tiene más de 4.600 valoraciones y una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5.

Un ratón de gama alta con una excelente relación calidad-precio

A la hora de hacer este ratón, Logitech ha tomado el legado de su diseño más popular y lo ha rediseñado por completo para adaptarlo a las exigencias actuales, logrando una estética moderna y espectacular. Pero la verdadera magia ocurre cuando lo usas. Gracias a sus interruptores LIGHTFORCE, una tecnología híbrida óptico-mecánica, sentirás una respuesta sin igual.

Más allá de las sensaciones, este modelo lleva el sensor HERO 25K, que destaca por su precisión; básicamente, donde pones el ojo, pones la bala. Además, la latencia increíblemente baja, ya que su tecnología inalámbrica LIGHTSPEED es un 68 % más rápida que la generación anterior. Esto quiere decir que el Logitech G G502 X PLUS es perfecto para juegos competitivos.

Logitech también ha hecho un buen trabajo a nivel de autonomía. Su sistema LIGHTSYNC RGB con 8 LED no solo permite una personalización total, sino que detecta cuando estás jugando para gestionar la iluminación y ahorrar energía. Esto se traduce en una batería que brinda hasta 130 horas de uso con el RGB desactivado.

Aunque hay muchos ratones inalámbricos por menos de 109,99 euros, que es lo que cuesta actualmente el Logitech G G502 X PLUS en Amazon, la mayoría no están a la altura de lo que ofrece este modelo de Logitech. Así que no lo pienses más y aprovecha esta oferta para hacerte con él, estamos seguros de que no te arrepentirás.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.