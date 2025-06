Este es el mejor altavoz para las fiestas de verano: alcanza una potencia de 140 W y está rebajado casi al mínimo

Con la llegada del buen tiempo y el verano, los altavoces portátiles se vuelven imprescindibles para muchos a la hora de reunirse con amigos y disfrutar, por ejemplo, de esas barbacoas al aire libre. Y lo mejor es que, por el precio de modelos populares de marcas como JBL, puedes encontrar alternativas aún más potentes. Un buen ejemplo es el Soundcore Boom 2 Plus, que ahora está en oferta por tiempo limitado.

Este altavoz de la marca Soundcore tiene un precio recomendado de 199,99 euros y ya te adelanto que incluso por ese precio merece mucho la pena, sobre todo si buscas un audio potente. Igualmente, ahora gracias a una oferta flash tenemos la oportunidad de aprovechar un descuento de 50 euros para llevárnoslo por unos 149,99 euros en Amazon.

Compra el altavoz portátil Soundcore Boom 2 Plus con descuento

Soundcore Boom 2 Plus Soundcore

El Soundcore Boom 2 Plus es uno de los altavoces portátiles más completos que puedes conseguir por un precio razonable de cara al verano, ya que ofrece una potencia muy por encima de la mayoría de modelos en su misma gama. Su diseño elegante y robusto inspirado en los clásicos boombox no es que sea especialmente compacto ni ligero, pues pesa unos 3,8 kg, pero transportarlo no supone ningún problema gracias al asa integrada en la parte superior y a la correa para el hombro que viene en la caja

Por otro lado, es importante destacar que sus grandes dimensiones se deben a que en su interior incorpora dos tweeters y dos woofers, los cuales son capaces de brindarnos una potencia máxima de 140 W con el modo BassUp activado. Gracias a esto y a su tecnología crossover, podemos disfrutar de un audio envolvente y sin distorsiones, incluso cuando nos alejemos del altavoz, y montar fiestas en cualquier lugar.

Algo que también marca la diferencia en este modelo es que incluye una iluminación LED en los laterales, la cual se puede personalizar a nuestro gusto o sincronizar al ritmo de la música. Y por si fuese poco, tiene una certificación IPX7 que lo hace resistente al agua, además de que su carcasa está pensada para que flotante.

A todo lo anterior debemos sumarle que es posible emparejarlo con hasta 100 altavoces de la marca al ser compatible con la función PartyCast 2.0, lo que nos permite crear una experiencia estéreo alucinante, y ecualizar el sonidoa nuestro gusto desde el móvil con la app Soundcore. Mientras que si hablamos de su autonomía, sorprende al brindarnos hasta 24 horas de reproducción continua con una sola carga.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.