Este monitor portátil que cambiará tu forma de trabajar tiene doble descuento en Amazon

Si en tu día a día trabajas con un portátil y echas en falta una segunda pantalla para mejorar tu productividad, el ARZOPA Z1FC te viene como anillo al dedo. Este monitor es compatible con una amplia variedad de dispositivos y por su tamaño y peso es perfecto para llevarlo contigo a cualquier lugar. Pues bien, ahora tiene un precio irresistible por tiempo limitado, así que podría interesarte.

Cuando no está en oferta, este monitor cuesta 159,99 euros, pero lo puedes conseguir por 119,99 euros en Amazon y en la web de ARZOPA. Si lo compras en Amazon, no olvides aplicar el cupón de descuento de 20 euros. Dicho cupón estará activo hasta el 7 de diciembre. Cabe mencionar que hay monitores portátiles más baratos, pero este tiene un par de características que lo sitúan un escalón por encima.

Un monitor portátil con un diseño moderno y altavoces integrados

Lo que hace que el ARZOPA Z1FC merezca realmente la pena no es solo su precio actual, sino la calidad de imagen que ofrece. Cuenta con un panel IPS de 16,1 pulgadas con resolución Full HD que sobresale por su fluidez, gracias a una tasa de refresco de 144 Hz. A esta fluidez se suma una cobertura sRGB del 106 %. A nivel compatibilidad, funciona en PC, Mac, Steam Deck, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch/2 y otros dispositivos.

El diseño y la portabilidad son otros de los puntos fuertes. Con un peso de tan solo 775 gramos y un perfil ultradelgado de 7,6 mm, es un monitor fácil de transportar. Por cierto, integra un soporte trasero que permite ajustar el ángulo de visión, además de dos altavoces de 1 vatio que, si bien son modestos, cumplen con su cometido.

A la hora de conectar el ARZOPA Z1FC es p lug & play, por lo que no tendrás que instalar ningún controlador para que funcione. En cuanto a conectividad, incorpora de dos puertos USB tipo C y un puerto Mini HDMI. Por cierto, en la caja viene todo lo necesario para empezar a usarlo: un cable USB-C a USB-C, un cable mini HDMI a HDMI y un cable USB-C a USB-A.

Por 119,99 euros, es difícil encontrar otro monitor que sea tan completo, ligero y con la calidad de imagen que ofrece el ARZOPA Z1FC. Aprovecha esta oferta y no lo dejes escapar, al precio actual no tiene competencia. Además, si echas un vistazo a las reseñas de los usuarios verás que la mayoría están encantados, de ahí la puntuación de 4,6 estrellas sobre 5.

