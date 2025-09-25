Este móvil Nothing ha bajado 60 euros de golpe y solo lleva unos meses en el mercado

Si buscas un móvil de gama media-prémium con un diseño moderno y minimalista, sin duda, el Nothing Phone (3a) Pro es una de las mejores opciones, sobre todo ahora que está rebajado 60 euros en varias tiendas. Este smartphone fue lanzado en marzo de 2025 y no pasó desapercibido, además recibió críticas muy positivas. Por lo tanto, te recomendamos que le eches un vistazo, podría interesarte.

El Nothing Phone (3a) Pro tiene un precio recomendado de 459 euros en su versión con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, pero lo puedes encontrar por 399 euros en Amazon y MediaMarkt, Aunque no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta más que tentadora, sobre todo cuando veas todo lo que ofrece. A la hora de comprarlo, está disponible en tres colores, pero el precio puede variar según el color.

Un móvil con un diseño único y original a un precio muy competitivo

A nivel de características, este móvil tiene una impresionante pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas, que además de ofrecer colores vibrantes y negros profundos, presume de una tasa de refresco de hasta 120 Hz para una experiencia más fluida. A esto se suma un pico de brillo de 3.000 nits, así que se ve muy bien incluso bajo la luz directa del sol. También cuenta con el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, que junto a los 12 GB de RAM garantiza un buen rendimiento en cualquier situación. Es más, puede mover juegos tan exigentes como Destiny: Rising.

En el apartado fotográfico, Nothing ha apostado por un sistema de triple cámara trasera: principal de 50 megapíxeles, teleobjetivo de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Las fotos tienen un buen nivel de detalle y permite grabar vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo. Además de todo lo que acabamos de mencionar, este smartphone tiene otras características muy interesantes: NFC para pagos móviles, una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 50 vatios,

En definitiva, el Nothing Phone (3a) Pro no solo destaca por tener un diseño llamativo y minimalista, sino que también reúne características que lo colocan como una de las mejores opciones en su rango de precio. Si a todo esto le sumamos que ahora se puede conseguir por 399 euros, estamos frente a un dispositivo que vale la pena comprar.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.